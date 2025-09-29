В Брянской области РФ прогремели взрывы и поднялся пожар: в сети пишут о поражении завода (фото, видео)

Ночью 29 сентября в Брянской области России прогремели взрывы и поднялся пожар. Под ударом, предварительно, оказалось предприятие "Электродеталь", задействованное в военной промышленности РФ.

Related video

Завод специализируется на производстве электрических соединителей как для промышленного, так и военного применения в России. О вероятном поражении предприятия сообщило местное медиа ASTRA со ссылкой на свидетельства очевидцев.

В брянских Telegram-каналах после полуночи информировали о ракетной опасности для региона, в частности для Карачевского района. Именно здесь расположен завод "Электродеталь".

На кадрах, которые распространили в сети, видно, как на месте удара поднялся масштабный пожар.

Официального подтверждения относительно атаки завода на момент публикации не поступало.

Отметим, что, по данным сайта War Sanctions, завод "Электродеталь" является производителем комплектующих для 1,5 тысячи предприятий российского ВПК. Кроме того, отмечается, что производит более 25 тысяч видов электрических разъемов, используемых в аэрокосмической, специальной, электронной промышленности, приборостроении и тому подобное.

Кроме того, в местных Telegram-каналах сообщали, что ночью 29 сентября беспилотники атаковали город Стародуб в Брянской области РФ. В результате обстрела, как пишут россияне, была повреждена кровля многоквартирного дома. Другой беспилотник якобы упал рядом с жилым домом, из-за чего эвакуировали его жителей.

Напомним, вечером 28 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в российском Белгороде произошла атака на местную ТЭС, из-за чего возникли перебои с электроэнергией.

Также 27 сентября российские власти сообщили, что в Чувашской Республике была атакована станция по перекачке нефти.