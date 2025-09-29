У Брянській області РФ прогриміли вибухи та здійнялася пожежа: у мережі пишуть про ураження заводу (фото, відео)

Уночі 29 вересня у Брянській області Росії прогриміли вибухи й здійнялася пожежа. Під ударом, попередньо, опинилося підприємство "Електродеталь", залучене до військової промисловості РФ.

Завод спеціалізується на виробництві електричних з'єднувачів як для промислового, так і військового застосування у Росії. Про ймовірне ураження підприємства повідомило місцеве медіа ASTRA з посиланням на свідчення очевидців.

У брянських Telegram-каналах після опівночі інформували про ракетну небезпеку для регіону, зокрема для Карачевського району. Саме тут розташований завод "Електродеталь".

На кадрах, які поширили у мережі, видно, як на місці удару здійнялася масштабна пожежа.

Офіційного підтвердження щодо атаки заводу на момент публікації не надходило.

Зазначимо, що, за даними сайту War Sanctions, завод "Електродеталь" є виробником комплектуючих для 1,5 тисячі підприємств російського ВПК. Окрім того, зазначається, що виробляє понад 25 тисяч видів електричних роз'ємів, що використовуються в аерокосмічній, спеціальній, електронній промисловості, приладобудуванні тощо.

Окрім того, у місцевих Telegram-каналах повідомляли, що уночі 29 вересня безпілотники атакували місто Стародуб у Брянській області РФ. Внаслідок обстрілу, як пишуть росіяни, було пошкоджено покрівлю багатоквартирного будинку. Інший безпілотник нібито впав поруч із житловим будинком, через що евакуювали його мешканців.

Нагадаємо, увечері 28 вересня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що у російському Бєлгороді відбулася атака на місцеву ТЕС, через що виникли перебої з електроенергією.

Також 27 вересня російська влада повідомила, що у Чуваській Республіці було атаковано станцію з перекачування нафти.