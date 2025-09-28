"Світла немає взагалі": у російському Бєлгороді "прилетіло" по ТЕС (відео)

У Російській Федерації заявили про атаку на енергетичну інфраструктуру міста Бєлгород, яка спричинила значні проблеми з подачею електроенергії.

Related video

Повідомлення про перебої з електрикою та водопостачанням у Бєлгороді спочатку з’явилися в соцмережах. Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив цю інформацію у своєму Telegram-каналі.

Наслідки удару по ТЕС

За словами російського чиновника, через відключення світла, можливі перебої в оповіщенні про ракетну небезпеку або атаки БПЛА. Зважаючи на це, він закликав жителів регіону бути "максимально уважними".

"Краще покинути територію вулиць міст, населених пунктів і перебувати вдома", — написав Гладков.

Важливо

"Ми атакуємо їхню енергетику": якщо буде блекаут, Україна вдарить у відповідь, — Зеленський

За даними місцевих Telegram-каналів, під удар потрапила Бєлгородська теплоелектростанція (ТЕС). У мережі також з’явились кадри "прильоту" та відео зі знеструмлених вулиць.

"Тут світла немає взагалі ніде в Бєлгороді", — говорить закадровий голос на одному з відео.

Нагадаємо, раніше дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Чуваській Республіці РФ, внаслідок чого об’єкт зупинив свою роботу.

Фокус також повідомляв, що за останні два місяці Збройні сили України успішно уразили 85 важливих об’єктів на території Росії.