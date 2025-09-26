"Ми атакуємо їхню енергетику": якщо буде блекаут, Україна вдарить у відповідь, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що отримав "зелене світло" на удари по російській енергетиці у відповідь. Він наголосив, що лідер США Дональд Трамп хоче, щоб Україна перемогла у війні.

Related video

Зеленський давав інтерв'ю на наступний день після зустрічі з Трампом, після якої американський лідер заявив про свою віру у повну перемогу України. Він розповів у The Axios Show, якою була його перша реакція на таку заяву.

"Обличчя було щасливим. Так, я був дуже здивований", — згадав він.

Президент зізнався, що не прочитав пост Трампа сам, але вся команда сказала йому: "Думаю, що президент повністю вас зрозумів". Коментуючи саму зустріч, він відзначив, що республіканець був детально обізнаний щодо ситуації на полі бою й розумів, що лідер РФ Володимир Путін "не перемагає".

Зеленський наголосив, що відносини між Трампом і Путіним змінились. На його думку, після двосторонньої зустрічі в Алясці американський політик дав очільнику Кремля "більше, ніж той заслуговує". Однак згодом він усвідомив, що такий союз не принесе йому успіху.

Водночас український лідер визнав, що Трамп може знову змінити свою позицію.

"Можливо. Дай боже, що ні. Я не знаю. (…) Але я думаю, що він хоче завершення цієї війни, і він казав про це багато разів, що він хоче закінчити цю війну. І зараз він бачить, що російські чиновники не хочуть завершення", — сказав він.

Зі слів Зеленського, президент США повідомив йому, що Україна має завдати ударів у відповідь по російській енергетичній інфраструктурі та складах зброї. Трамп пообіцяв "попрацювати" над тим, щоб ЗСУ отримали нову далекобійну систему. Про яке саме озброєння йдеться, невідомо.

Зеленський наголосив, що українці — не терористи, і не завдають ударів по цивільних. Сили оборони дотримуються правил ведення війни, тому атакують виключно військові об’єкти.

"Але якщо вони влаштують нам блекаут, і ми матимемо далекобійну зброю, більш потужну зброю зі Сполучених Штатів, ми атакуємо їхню енергетику", — додав він.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Україна здатна перемогти, повернувши всі свої території. Водночас він розкритикував Росію, назвавши країну "паперовим тигром".

Американський аналітик Нік Волш повідомив, що Трамп більше не хоче негайного завершення війни в Україні. За його оцінкою, тепер від Зеленського вимагають не поступок, а результатів на землі.

Зміну ставлення до президента РФ Володимира Путіна Зеленський пояснив тим, що він надто часто брехав Трампу.