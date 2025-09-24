Поворот на 180 градусів: Трамп замість поступок вимагає від Зеленського деокупації земель, — CNN

Президент США Дональд Трамп більше не хоче негайного завершення війни в Україні, зазначає американський аналітик Нік Волш. Замість поступок територіями від президента України Володимира Зеленського тепер вимагають повернення землі, яку не вдалося деокупувати влітку 2023 року.

Трамп тепер вважає, що війна в Україні може тривати, доки Київ не поверне собі те, "чого майже напевно не може мати", пише головний кореспондент CNN з міжнародної безпеки Нік Волш 24 вересня. На думку журналіста, президент США змінив одну "нездійсненну" вимогу до Володимира Зеленського на іншу.

Волш визнав, що нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для України, оскільки визнає боротьбу українців і підтримує їхню позицію щодо повернення всієї окупованої Росією території, а також ідею НАТО щодо заповнення арсеналів Альянсу американською зброєю. Крім того, Трамп назвав "паперовим тигром" РФ, що за 3,5 роки змогла окупувати близько 20% території країни, яку сподівалася захопити за тиждень.

При цьому аналітик робить висновок, що Володимира Зеленського тепер не просять іти на неприємні поступки щодо землі, для оборони якої Україна втратила тисячі людей, а натомість спонукають до "неможливого" повернення території, яку не вдалося деокупувати під час контрнаступу влітку 2023 року.

"Жоден з цих варіантів не є легким рішенням, яке б зміцнило позиції Зеленського або зробило Україну сильною", — пише Волш.

Кореспондент також зазначив, що Трамп після "повороту на 180 градусів" може в будь-який момент знову змінити свою думку та повернутися до попередньої позиції.

Крім того, аналітик поставив під сумнів аргумент щодо економічного ослаблення Росії. За його словами, вторгнення до України є "екзистенційною війною Путіна", і після її закінчення він втратить владу, якщо не надасть матерям окупантів і ветеранам ЗС РФ переконливу перемогу. Якщо такої перемоги досягти не вийде, Путін буде вимушений забезпечувати продовження війни до кінця свого правління.

При цьому коли Трампа спитали, чи він досі довіряє лідеру РФ, той відповів, що "повідомить приблизно за місяць", тож автор статті резюмує, що Путін має час іще щонайменше до листопада.

"Нова позиція Трампа все ж повертає Україну до старого. Зеленський знає, що йому потрібне диво фінансування, людських ресурсів та одночасного краху Росії, щоб повернути собі територію", — пише Волш.

На його погляд, президент США 23 вересня найбільше вагався на користь Києва, однак його політика все ще лишається "маятником", який коливається між союзниками та Путіним, який йому "незрозумілим чином подобається і кому він досі довіряє".

Деталі зустрічі Трампа і Зеленського

Трамп і Зеленський зустрілися в Нью-Йорку 23 вересня. Під час відкритої частини зустрічі президент України сказав, що ЗСУ протягом кількох місяців деокупували 360 квадратних кілометрів території. Президент США зазначив, що російська економіка перебуває в дуже складному становищі, а Україна успішно зупиняє "потужну російську армію".

Дональд Трамп у дописі за підсумками зустрічі заявив, що Україна може повернути усі території, захоплені Росією. Також він назвав Росію "паперовим тигром" і зазначив, що президент РФ Володимир Путін перебуває у великих економічних труднощах, а Україна демонструє "величезний дух і стає лише сильнішою".

Зеленський після зустрічі з президентом США заявив, що "Трамп довіряє більше йому, ніж Путіну". За його словами, американський лідер знає більше деталей про ситуацію на полі бою, а також зрозумів, що інформація від Путіна була далекою від правди.