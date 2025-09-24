Поворот на 180 градусов: Трамп вместо уступок требует от Зеленского деоккупации земель, — CNN

Президент США Дональд Трамп больше не хочет немедленного завершения войны в Украине, отмечает американский аналитик Ник Уолш. Вместо уступок территориями от президента Украины Владимира Зеленского теперь требуют возвращения земли, которую не удалось деоккупировать летом 2023 года.

Related video

Трамп теперь считает, что война в Украине может продолжаться, пока Киев не вернет себе то, "чего почти наверняка не может иметь", пишет главный корреспондент CNN по международной безопасности Ник Уолш 24 сентября. По мнению журналиста, президент США сменил одно "невыполнимое" требование к Владимиру Зеленскому на другое.

Уолш признал, что новая позиция Трампа, на первый взгляд, является хорошей новостью для Украины, поскольку признает борьбу украинцев и поддерживает их позицию по возвращению всей оккупированной Россией территории, а также идею НАТО по заполнению арсеналов Альянса американским оружием. Кроме того, Трамп назвал "бумажным тигром" РФ, которая за 3,5 года смогла оккупировать около 20% территории страны, которую надеялась захватить за неделю.

При этом аналитик делает вывод, что Владимира Зеленского теперь не просят идти на неприятные уступки по земле, для обороны которой Украина потеряла тысячи людей, а взамен побуждают к "невозможному" возвращению территории, которую не удалось деоккупировать во время контрнаступления летом 2023 года.

"Ни один из этих вариантов не является легким решением, которое бы укрепило позиции Зеленского или сделало Украину сильной", — пишет Уолш.

Корреспондент также отметил, что Трамп после "поворота на 180 градусов" может в любой момент снова изменить свое мнение и вернуться к предыдущей позиции.

Кроме того, аналитик поставил под сомнение аргумент об экономическом ослаблении России. По его словам, вторжение в Украину является "экзистенциальной войной Путина", и после ее окончания он потеряет власть, если не предоставит матерям оккупантов и ветеранам ВС РФ убедительную победу. Если такой победы достичь не получится, Путин будет вынужден обеспечивать продолжение войны до конца своего правления.

При этом когда Трампа спросили, доверяет ли он до сих пор лидеру РФ, тот ответил, что "сообщит примерно через месяц", поэтому автор статьи резюмирует, что у Путина есть время еще как минимум до ноября.

"Новая позиция Трампа все же возвращает Украину к старому. Зеленский знает, что ему нужно чудо финансирования, человеческих ресурсов и одновременного краха России, чтобы вернуть себе территорию", — пишет Уолш.

На его взгляд, президент США 23 сентября больше всего колебался в пользу Киева, однако его политика все еще остается "маятником", который колеблется между союзниками и Путиным, который ему "непонятным образом нравится и кому он до сих пор доверяет".

Детали встречи Трампа и Зеленского

Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке 23 сентября. Во время открытой части встречи президент Украины сказал, что ВСУ в течение нескольких месяцев деоккупировали 360 квадратных километров территории. Президент США отметил, что российская экономика находится в очень сложном положении, а Украина успешно останавливает "мощную российскую армию".

Дональд Трамп в заметке по итогам встречи заявил, что Украина может вернуть все территории, захваченные Россией. Также он назвал Россию "бумажным тигром" и отметил, что президент РФ Владимир Путин находится в больших экономических трудностях, а Украина демонстрирует "огромный дух и становится только сильнее".

Зеленский после встречи с президентом США заявил, что "Трамп доверяет больше ему, чем Путину". По его словам, американский лидер знает больше деталей о ситуации на поле боя, а также понял, что информация от Путина была далека от правды.