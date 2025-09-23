"Трамп доверяет больше мне, чем Путину": о чем говорил Зеленский на встрече с президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сказал, что его американский коллега имеет важные данные о ситуации на фронте. Трамп в свою очередь заявил, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным "ничего не значили".

Зеленский также заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Путину. Пресс-конференцию украинского президента вечером 23 сентября транслировало "Суспільне".

Президент Украины отметил, что пока не будет делиться всеми деталями, но назвал разговор с президентом США "хорошим". По его словам, они обсудили в частности ситуацию на поле боя.

"Президент США знает детали. Я думаю, что он знает больше деталей, чем раньше. Я очень доволен, и я ему очень благодарен, и благодарен также его команде", — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, он предоставил американскому коллеге информацию о текущей ситуации на фронте. По его словам, информация, которой владеет Трамп, очень близка к той, которую имеет Украина.

Также президенты обсудили ухудшение экономического положения России.

"Мы согласны с президентом Трампом о необходимости остановки закупки энергетических ресурсов у России со стороны определенных европейских стран", — отметил Зеленский, упомянув в частности Словакию и Венгрию.

Президент Украины также заявил о потере Трампом доверия к Путину.

"Когда Путин поделился с ним ситуацией в Украине, сказками о том, что они оккупируют весь наш Донбасс или восточную часть, конечно, он ему доверял. А потом он понял, что Путин делился какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет гораздо больше мне", — сказал Зеленский.

Также, по его словам, Трамп согласился, что Путин не станет ждать завершения войны в Украине, а будет пытаться искать слабые места в Европе и странах-членах Североатлантического альянса (НАТО).

"Я отметил, что я не знаю, какой формат он выберет, потому что есть и кибератаки, и другие методы: вчера мы видели в Дании, Норвегии, дальше Румыния, Польша. Он использует различные типы дальнобойных дронов, чтобы посмотреть на состояние готовности Европы", — сказал украинский президент.

Зеленский также прокомментировал сообщение Трампа, который заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории и "пойти дальше". По его словам, позицию американского лидера изменил диалог с ним и европейскими лидерами.

Встреча Зеленского и Трампа: итоги от президента США

Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая состоялась после общения с Владимиром Зеленским, заявил, что его отношения с Владимиром Путиным "ничего не значат" в мирных переговорах.

"Я думал, что смогу закончить конфликт благодаря отношениям с Путиным... Но, к сожалению, эти отношения ничего не значат", — сказал американский президент.

После переговоров с Зеленским Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social сообщение, в котором заявил, что Украина может вернуть все территории, захваченные россиянами, и даже "пойти дальше". Он отметил, что российская экономика находится в затруднительном положении, и назвал Россию "бумажным тигром". По его словам, сейчас настало "время для Украины действовать".

"Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает. Удачи всем", — написал президент США.

Напомним, Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке на полях 80-й Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций 23 сентября. Президент Украины на открытой части встречи перед прессой говорил, что ВСУ за несколько месяцев деоккупировали 360 квадратных километров территории. Президент в свою очередь утвердительно ответил на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, и сказал, что поговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении закупки нефти у РФ.