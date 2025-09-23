"Трамп довіряє більше мені, ніж Путіну": про що говорив Зеленський на зустрічі з президентом США

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сказав, що його американський колега має важливі дані щодо ситуації на фронті. Трамп своєю чергою заявив, що його відносини з президентом РФ Володимиром Путіним "нічого не означали".

Зеленський також заявив, що тепер Трамп довіряє йому більше, ніж Путіну. Пресконференцію українського президента ввечері 23 вересня транслювало "Суспільне".

Президент України зазначив, що наразі не буде ділитися всіма деталями, але назвав розмову з президентом США "доброю". За його словами, вони обговорили зокрема ситуацію на полі бою.

"Президент США знає деталі. Я думаю, що він знає більше деталей, ніж раніше. Я дуже задоволений, і я йому дуже вдячний, і вдячний також його команді", — сказав Зеленський.

За словами українського президента, він надав американському колезі інформацію про поточну ситуацію на фронті. За його словами, інформація, якою володіє Трамп, дуже близька до тієї, яку має Україна.

Також президенти обговорили погіршення економічного становища Росії.

"Ми погоджуємося з президентом Трампом щодо необхідності зупинки закупівлі енергетичних ресурсів у Росії з боку певних європейських країн", — зазначив Зеленський, згадавши зокрема Словаччину та Угорщину.

Президент України також заявив про втрату Трампом довіри до Путіна.

"Коли Путін поділився з ним ситуацією в Україні, казками про те, що вони окупують весь наш Донбас чи східну частину, звичайно, він йому довіряв. А потім він зрозумів, що Путін ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені", — сказав Зеленський.

Також, за його словами, Трамп погодився, що Путін не стане чекати на завершення війни в Україні, а буде намагатися шукати слабкі місця в Європі та країнах-членах Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Я зазначив, що я не знаю, який формат він обере, бо є і кібератаки, і інші методи: вчора ми бачили в Данії, Норвегії, далі Румунія, Польща. Він використовує різні типи далекобійних дронів, щоб подивитися на стан готовності Європи", — сказав український президент.

Зеленський також прокоментував допис Трампа, який заявив, що Україна зможе повернути окуповані території та "піти далі". За його словами, позицію американського лідера змінив діалог з ним і європейськими лідерами.

Зустріч Зеленського і Трампа: підсумки від президента США

Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася після спілкування з Володимиром Зеленським, заявив, що його відносини з Володимиром Путіним "нічого не значать" у мирних переговорах.

"Я думав, що зможу закінчити конфлікт завдяки відносинам з Путіним… Але, на жаль, ці відносини нічого не значать", — сказав американський президент.

Після переговорив із Зеленським Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social допис, в якому заявив, що Україна може повернути усі території, захоплені росіянами, і навіть "піти далі". Він зазначив, що російська економіка перебуває у скрутному становищі, і назвав Росію "паперовим тигром". За його словами, зараз настав "час для України діяти".

"Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім", — написав президент США.

Нагадаємо, Трамп і Зеленський зустрілися в Нью-Йорку на полях 80-ї Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй 23 вересня. Президент України на відкритій частині зустрічі перед пресою говорив, що ЗСУ за кілька місяців деокупували 360 квадратних кілометрів території. Президент своєю чергою ствердно відповів на питання, чи повинні країни НАТО збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, і сказав, що поговорить з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо припинення закупівлі нафти у РФ.