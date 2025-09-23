Обговорили дрони РФ в НАТО і завершення війни: Трамп і Зеленський зустрілися в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку 23 вересня. Президенти перед пресою обговорили зокрема завершення війни в Україні, обмін полоненими та антиросійські санкції, а також вторгнення дронів і літаків РФ до країн НАТО.

Зустріч Трампа і Зеленського відбулася на полях 80-ї Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй. Подію транслювало видання "Радіо Свобода".

На відкритій частині зустрічі перед журналістами Володимир Зеленський повідомив, що протягом кількох місяців українські військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон близько 1 000 військових.

"Звичайно, будемо проводити обмін, і завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну, і я сподіваюся, що вони її зупинять", — сказав президент України перед американськими репортерами.

Він додав, що для зупинення війни необхідно більше антиросійських санкцій, і Україна підтримує ідеї президента США щодо того, як зупинити процеси закупівлі російської нафти і газу з боку окремих країн Європи.

Після завершення розмови президентів запланована пресконференція Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський за кілька годин до того взяв участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Він повідомив, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути з РФ 1 625 неповнолітніх українців.

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським Дональд Трамп виступав на Генеральній асамблеї ООН. Під час своєї промови він критикував дільність ООН і позицію європейських країн у відносинах з Росією. За словами американського президента, ООН не реалізовує свій потенціал і не дає йому підтримки в його прагненні зупиняти війни у світі. Щодо війни в Україні він сказав, що сподівався завершити її раніше завдяки особистим контактам з президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп заявив, що США готові до економічного удару по РФ, однак лише якщо країни ЄС долучаться до нього.

18 вересня Дональд Трамп розкритикував лідера РФ і заявив, що Володимир Путін його "підвів". Також він сказав, що більше не вважає, що війна в Україні може перерости у Третю світову.

