Війна в Україні, економічний удар по Росії та критика попередників: виступ Трампа в ООН (відео)

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку різко розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена, діяльність самої організації та позицію європейських держав у відносинах із Росією. Він заявив, що саме дії Байдена призвели Сполучені Штати до "ряду катастроф", тоді як нині Америка "не має рівних" і знову користується повагою у світі.

За інформацією, поширеною Clash Report, Трамп наголосив, що під час його першої каденції США досягли значних результатів, однак вони були зруйновані.

"Адміністрація Байдена привела країну до низки катастроф. Те, що було досягнуто мною раніше, було зруйновано, світовий порядок впав. Але сьогодні Сполучені Штати — найсильніші, і нам немає рівних", — заявив президент.

Особливу увагу Трамп приділив критиці самої ООН. Він наголосив, що організація має величезний потенціал, проте "не використовує його навіть близько". За його словами, заяви, які лунають із трибуни, "не зупиняють війн".

"У чому сенс існування ООН? У неї є великий потенціал, але він не реалізується. Слова тут сильніші за справи, а вони не здатні припинити конфлікти", — підкреслив Трамп. Він також зауважив, що в його прагненні зупиняти війни по всьому світу він не отримував реальної підтримки від Організації Об’єднаних Націй.

Президент не обійшов увагою і технічні негаразди, які трапилися під час його виступу. Він повідомив, що при вході до будівлі не працював ескалатор, а під час промови — телесуфлер.

"Ескалатор і телесуфлер, які не працюють — ось що я отримав від ООН", — іронічно зауважив він.

Серед іншого, він звинуватив ООН у фінансуванні наступу на західні кордони, а також піддав сумніву прогнози ООН щодо кліматичних змін. Він нагадав, що ще у 1982 році організація заявляла про неминучу катастрофу до 2000 року, порівнянну з наслідками ядерної війни, а у 1989 році передбачала зникнення цілих націй протягом десятиліття.

"Зміна клімату – це найбільша афера в історії. Усі прогнози ООН були хибними", — розповів він під час виступу.

Окрім цього лідер Білого дому заявив, що ООН продовжує зазнавати невдач у дедалі ширших масштабах. Він підкреслив, що пропонує американське лідерство будь-якій державі, готовій рухатися до безпечнішого та заможнішого світу. На його думку, для цього необхідно відмовитися від хибних підходів і протистояти найбільшим загрозам, серед яких — найруйнівніша зброя, будь-коли створена людством. Ба більше, під час виступу посадовець закликав усі країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї.

Думки Трампа про перебіг війни в Україні та її наслідки

Значну частину промови Трамп присвятив війні Росії проти України. Він підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року більшість експертів вважали, що Росія зможе здобути перемогу за три дні.

"Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні. Але цього не сталося. Це мало бути лише невелике зіткнення, яке мало тривати кілька днів, точно менше ніж тиждень. Тепер минуло понад три роки, і війна триває. Це не додає Росії престижу, це робить її слабшою", — заявив він.

Трамп також наголосив, що бойові дії коштують надзвичайно дорого обом сторонам. "Сьогодні у цій війні щотижня гинуть від п’яти до семи тисяч молодих солдатів з обох сторін. Це жахлива трагедія", — сказав президент.

Він підкреслив, що очікував швидшого завершення війни завдяки його особистим контактам із Володимиром Путіним.

"Я вважав, що завершити війну в Україні буде найлегше саме через мої стосунки з Путіним", — додав він.

США готові до економічного удару по Росії

У своїй промові Трамп також озвучив позицію щодо економічних санкцій проти Росії. За його словами, США готові запровадити жорсткі мита проти Росії, проте ефективність таких заходів залежить від приєднання європейських партнерів.

"Європа продовжує купувати нафту й газ у Росії. Це ганьба. Я не можу робити так, як вони, коли одночасно воюють із Росією та фінансують її. Для них це дуже незручно, і, повірте, їм було соромно, коли я дізнався про це", — наголосив американський лідер.

Крім того, президент США звинуватив Китай та Індію у фактичному "спонсоруванні війни" через закупівлю енергоресурсів у РФ. На його думку, саме ці країни разом із Європою підтримують фінансову спроможність Кремля продовжувати бойові дії.

Нагадаємо, що 23 вересня приблизно о 20:00 Президент України Володимир Зеленський проведе перемовини з главою США Дональдом Трампом у межах роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також Фокус писав, що головна увага зустрічі політиків буде зосереджена на гарантіях безпеки для України та підтримці в умовах війни, а також на гуманітарних темах, зокрема поверненні українських дітей, депортованих Росією.