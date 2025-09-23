Санкції, зброя і гарантії безпеки: про що говоритимуть Зеленський і Трамп у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Окрім виступу на Раді Безпеки, ключовою подією його візиту стане зустріч із Дональдом Трампом. Фокус з'ясував, про що говоритимуть президенти та які сигнали може дати цей діалог.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 вересня, візьме участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку та виступить на засіданні Ради Безпеки ООН. Це стало відомо з джерел у президентській адміністрації.

Головною подією візиту стане його зустріч із Дональдом Трампом, яка запланована в рамках робочого дня українського президента. Перед переговорами лідери можуть зробити короткі заяви для преси, після чого обговорять ключові питання співпраці та безпеки.

Очікується, що головна увага буде зосереджена на гарантіях безпеки для України та підтримці в умовах війни, а також на гуманітарних темах, зокрема поверненні українських дітей, депортованих Росією.

Крім зустрічі з Трампом, Зеленський проведе переговори з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Разом із першою леді Оленою Зеленською він також візьме участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, а ввечері відвідає прийом, який влаштовує Дональд Трамп із дружиною Меланією для глав держав і урядів.

Зустріч Зеленського та Трампа: про що говоритимуть президенти

За словами політичного експерта Олега Постернака, головними темами зустрічі Зеленського та Трампа стануть: посилення санкційного тиску на Росію та постачання зброї Україні.

Проте, політолог вважає, що по санкційному питанню зміни малоймовірні. Лінію поведінки Дональда Трампа навряд чи вдасться скоригувати, оскільки він пов'язує свої подальші кроки з очікуванням результатів діалогу з Китаєм у сфері економічних питань.

"Друге питання — це продаж зброї Україні. Саме тут, найімовірніше, будуть позитивні новини. Очікується, що Трамп продовжить підтримку України, головним чином через європейські механізми постачання та продаж озброєння.

Водночас потрібно враховувати, що зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН зазвичай мають оперативний, швидкий характер. Вони рідко стають фундаментальними чи визначальними. У Трампа заплановані переговори не лише з Україною, а й з Аргентиною, Катаром та низкою інших країн, тому формат розмов передбачає швидке реагування на актуальні виклики, а не довгострокові рішення", — пояснює Фокусу Постернак.

Асамблея ООН та криза мирного врегулювання

Крім того, варто брати до уваги кризу системи мирного врегулювання. За словами політолога, вона виникла через те, що Росія намагається діяти з позиції сили: провокувати локальні збройні інциденти та робити натяки на застосування ядерної зброї. Це не прямі погрози, а радше блеф, адже Росія не здатна витримати масштабну мілітаризацію навіть у випадку припинення дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Проте Москва намагається використати таку риторику, щоб пов'язати "українське питання" з ширшим діалогом про ядерне стримування.

"Повертаючись до санкцій: нових масштабних обмежень очікувати не варто. Адміністрація Трампа зробила радше символічний крок, запровадивши вторинні санкції проти компаній, які допомагають Росії у військово-промисловому комплексі. Але це не ті потужні санкції, на які розраховує Україна, і не ті економічні заходи, які могли б суттєво вплинути на російську економіку. Попри це, навіть такий крок можна розцінювати як сигнал підтримки", — каже Постернак.

Отже, зустріч Зеленського і Трампа буде швидкою, радше формальною та робочою. Не слід очікувати кардинальних рішень або стратегічних змін — і це важливо враховувати в оцінках підсумків переговорів.

