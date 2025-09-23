Санкции, оружие и гарантии безопасности: о чем будут говорить Зеленский и Трамп в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Кроме выступления на Совете Безопасности, ключевым событием его визита станет встреча с Дональдом Трампом. Фокус выяснил, о чем будут говорить президенты и какие сигналы может дать этот диалог.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 сентября, примет участие в открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и выступит на заседании Совета Безопасности ООН. Это стало известно из источников в президентской администрации.

Главным событием визита станет его встреча с Дональдом Трампом, которая запланирована в рамках рабочего дня украинского президента. Перед переговорами лидеры могут сделать короткие заявления для прессы, после чего обсудят ключевые вопросы сотрудничества и безопасности.

Ожидается, что главное внимание будет сосредоточено на гарантиях безопасности для Украины и поддержке в условиях войны, а также на гуманитарных темах, в частности возвращении украинских детей, депортированных Россией.

Кроме встречи с Трампом, Зеленский проведет переговоры с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской он также примет участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, а вечером посетит прием, который устраивает Дональд Трамп с женой Меланией для глав государств и правительств.

Встреча Зеленского и Трампа: о чем будут говорить президенты

По словам политического эксперта Олега Постернака, главными темами встречи Зеленского и Трампа станут: усиление санкционного давления на Россию и поставки оружия Украине.

Тем не менее, политолог считает, что по санкционному вопросу изменения маловероятны. Линию поведения Дональда Трампа вряд ли удастся скорректировать, поскольку он связывает свои дальнейшие шаги с ожиданием результатов диалога с Китаем в сфере экономических вопросов.

"Второй вопрос — это продажа оружия Украине. Именно здесь, скорее всего, будут положительные новости. Ожидается, что Трамп продолжит поддержку Украины, главным образом через европейские механизмы поставки и продажи вооружения.

В то же время нужно учитывать, что встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН обычно носят оперативный, быстрый характер. Они редко становятся фундаментальными или определяющими. У Трампа запланированы переговоры не только с Украиной, но и с Аргентиной, Катаром и рядом других стран, поэтому формат разговоров предусматривает быстрое реагирование на актуальные вызовы, а не долгосрочные решения", — объясняет Фокусу Постернак.

Ассамблея ООН и кризис мирного урегулирования

Кроме того, следует принимать во внимание кризис системы мирного урегулирования. По словам политолога, он возник из-за того, что Россия пытается действовать с позиции силы: провоцировать локальные вооруженные инциденты и делать намеки на применение ядерного оружия. Это не прямые угрозы, а скорее блеф, ведь Россия не способна выдержать масштабную милитаризацию даже в случае прекращения действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако Москва пытается использовать такую риторику, чтобы связать "украинский вопрос" с более широким диалогом о ядерном сдерживании.

"Возвращаясь к санкциям: новых масштабных ограничений ожидать не стоит. Администрация Трампа сделала скорее символический шаг, введя вторичные санкции против компаний, которые помогают России в военно-промышленном комплексе. Но это не те мощные санкции, на которые рассчитывает Украина, и не те экономические меры, которые могли бы существенно повлиять на российскую экономику. Несмотря на это, даже такой шаг можно расценивать как сигнал поддержки", — говорит Постернак.

Итак, встреча Зеленского и Трампа будет быстрой, скорее формальной и рабочей. Не следует ожидать кардинальных решений или стратегических изменений — и это важно учитывать в оценках итогов переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу 20 сентября провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Назвав в сети Truth Social диалог "очень продуктивным", глава Белого дома добавил: "Мы достигли прогресса во многих очень важных вопросах, в частности торговли, фентанила, необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждения соглашения о TikTok".

Также Фокус писал, что президент Финляндии Александр Стубб считает, что гарантии безопасности для Украины, которые обсуждает так называемая "коалиция желающих", заставят европейские страны, подписавшие соглашение, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины в будущем.