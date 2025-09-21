Гарантии безопасности для Украины требуют готовности к войне с РФ, – президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае заключения будущего мирного соглашения необходимы убедительные меры сдерживания и "американская поддержка".

Политик считает, что гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются так называемой "коалицией желающих", вынудят европейские страны, подписавшие соглашение, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины в будущем. Об этом он сказал в интервью газете Guardian в Хельсинки перед поездкой в ​​Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН.

По его словам, гарантии вступят в силу только после заключения будущего соглашения между Украиной и Россией, но подчеркнул, что у РФ не будет права вето на их формат.

"Россия абсолютно не имеет права голоса в суверенных решениях независимого государства… Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", — сказал он.

На вопрос, означают ли эти гарантии, что европейские страны готовы к военному взаимодействию с Россией в случае будущей агрессии против Украины, Стабб ответил:

"В этом и заключается суть гарантий безопасности по определению".

При этом финский лидер считает, что любые гарантии будут бессмысленны, если не подкреплены реальной силой.

"Гарантии безопасности по сути являются сдерживающим фактором, и этот сдерживающий фактор должен быть убедительным, а для того, чтобы он был убедительным, он должен быть сильным. А это также подразумевает стратегическую коммуникацию, поэтому мы не просто разбрасываемся гарантиями безопасности, а даем реальные гарантии безопасности, и Россия это знает", — сказал Стабб.

Президент Финляндии – один из ключевых переговорщиков со стороны Европы с президентом США Дональдом Трампом. Он даже сыграл с главой Белого дома в гольф, чем еще больше расположил того к себе.

Трамп и Стубб сыграли в гольф во время Международного весеннего турнира Trump Member-Guest Фото: Lindsey Graham/X

Стубб неоднократно говорил, что американский президент "начинает терять терпение в отношении президента России Владимира Путина", хотя до сих пор это не привело к каким-либо видимым подвижкам в вопросе окончания войны между Россией и Украиной.

Несмотря на это, он не спешит считать США ненадежным союзником. Стубб уверен, что у Финляндии нет иного выбора, кроме как изо всех сил стараться поддерживать дружеские отношения с администрацией Трампа.

"Внешняя политика всегда основана на трех столпах: ценностях, интересах и силе. У малых государств есть только ценности и интересы… но у нас может быть влияние вместо силы. Взаимодействие лучше, чем размежевание, что бы ни случилось", — объяснил он свою позицию.

Напомним, в начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политические и военные гарантии безопасности для Украины поддержали 35 лидеров государств-участников "Коалиции желающих". По его словам, 26 стран готовы направить в Украину миротворческий контингент или средства поддержки для миротворцев.

Через пару дней после слов Макрона премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что президент РФ Владимир Путин якобы заинтересован встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским "где угодно", не только в Москве. В то же время РФ также "нуждается в гарантиях безопасности", как и Украина.