"РФ должна получить гарантии безопасности": Фицо заявил о заинтересованности Путина встретиться с Зеленским не в Москве

Президент России Владимир Путин якобы заинтересован встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским "где угодно", не только в Москве. В то же время РФ также "нуждается в гарантиях безопасности", как и Украина.

В то же время Владимир Зеленский также готов встретиться с Путиным. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 6 сентября, как сообщило словацкое медиа Teraz.

Он подчеркнул, что во время встречи с Путиным кремлевский глава рассказал ему о заинтересованности во встрече с Зеленским "где угодно", при этом это необязательно должна быть российская столица. "Намек" на готовность встретиться с Путиным выразил политику также и Владимир Зеленский во время недавней встречи, утверждает Фицо.

При этом словацкий премьер считает, что встреча лидеров "не принесет много политической пользы".

"Даже президенту Зеленскому не очень бы помогло политически, если бы он встретился с президентом Путиным, и, конечно, граждане Российской Федерации тоже не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским", — подчеркнул Фицо.

Однако оба лидера "понимают, что им нужно встретиться", считает словацкий политик, поскольку если обсуждение важных вещей не состоится, то война будет продолжаться и дальше.

Гарантии безопасности нужны "не только Украине"

Медиа также процитировало заявления Роберта Фицо о вступлении Украины в НАТО и ЕС. Словацкий политик исключает вступление Украины в Североатлантический альянс, однако поддерживает евроинтеграцию, поскольку считает государство "полезным" для ЕС.

В то же время премьер-министр Словакии утверждает, что гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия. Фицо также в очередной раз повторил заявления российской пропаганды о якобы травле русскоязычного населения в восточных регионах Украины.

Кроме того, Роберт Фицо заявил, что отношения с Россией "нужно нормализовать". Он считает, что восстановление активного международного сотрудничества с Кремлем должно состояться сразу после завершения российско-украинской войны.

Напомним, 6 сентября Владимир Зеленский в интервью для медиа ABC News заявил, что не поедет на встречу с Путиным в Москву, и взамен предложил ему другой вариант.

Сам Владимир Путин пригласил ранее Владимира Зеленского на встречу в Москву, пообещав безопасность.