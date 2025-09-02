Путин на встрече с Фицо заявил, что Россия "не хочет ни на кого нападать" (видео)

Глава РФ Путин встретился в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На встрече кремлевский главарь заявил, что его страна "никогда не имела, не имеет и не будет иметь желания нападать на кого-то".

Также Путин заявил, что Россия якобы никогда не была против вступления Украины в ЕС, передает российский РБК. Однако вступление Украины в НАТО — это "другое дело". Словацкий премьер с этим соглашался и заявлял, что Словакия поддержит присоединение Украины к Евросоюзу, но не к Североатлантическому альянсу.

Еще Фицо подчеркнул, что его страна "очень жестко" реагирует на атаки украинских беспилотников на нефтепровод "Дружба". Он пообещал акцентировать на этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться на этой неделе в Ужгороде. А Путин заявил, что Россия остается "надежным поставщиком энергоносителей в Словакию" и ценит ее "независимую внешнюю политику".

Что касается агрессивной российской политики, которой опасаются в странах ЕС, то Путин заявил, что это "провокация или некомпетентность". Фицо, в свою очередь, прибегнул к довольно странным сравнениям: мол, Европа — это "жаба, сидящая на дне, которая не видит, что мир на поверхности совсем другой".

Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Что касается премьер-министра Словакии, то он прибыл в КНР для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Азии. Парад по этому случаю состоится 3 сентября.

Заметим, что 9 мая Роберт Фицо приезжал в Москву. "Сейчас 2025 год, а не 1939-й", — заявил он тогда, комментируя свое решение наведаться в столицу страны-агрессора.

Также Фокус сообщал о том, что показал для Украины и мира саммит ШОС в Китае. В частности, Украина в итоговой декларации саммита прямо не упоминалась, то есть единой позиции по российско-украинской войне у членов Шанхайской организации сотрудничества так и нет.