Путін на зустрічі з Фіцо заявив, що Росія "не хоче ні на кого нападати" (фото, відео)

Очільник РФ Путін зустрівся у Пекіні з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На зустрічі кремлівський ватажок заявив, що його країна "ніколи не мала, не має й не матиме бажання нападати на когось".

Related video

Також Путін заявив, що Росія нібито ніколи не була проти вступу України до ЄС, передає російський РБК. Проте вступ України до НАТО – це "інша справа". Словацький прем’єр із цим погоджувався і заявляв, що Словаччина підтримає приєднання України до Євросоюзу, але не до Північноатлантичного альянсу.

Ще Фіцо наголосив, що його країна "дуже жорстко" реагує на атаки українських безпілотників на нафтопровід "Дружба". Він пообіцяв акцентувати на цьому під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися цього тижня в Ужгороді. А Путін заявив, що Росія залишається "надійним постачальником енергоносіїв до Словаччини" та цінить її "незалежну зовнішню політику".

Фіцо з усім погоджувався, а Путін хвалив його за "незалежність" Фото: Getty

Щодо агресивної російської політики, якої побоюються в країнах ЄС, то Путін заявив, що це "провокація або некомпетентність". Фіцо, своєю чергою, вдався до доволі дивних порівнянь: мовляв, Європа – це "жаба, що сидить на дні, і не бачить, що світ на поверхні є геть іншим".

Путін перебуває в Китаї з кількаденним візитом. Щодо прем’єр-міністра Словаччини, то він прибув до КНР для участі в урочистостях з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Азії. Парад з цієї нагоди відбудеться 3 вересня.

Зауважимо, що 9 травня Роберт Фіцо приїздив до Москви. "Зараз 2025 рік, а не 1939-й", – заявив він тоді, коментуючи своє рішення навідатися до столиці країни-агресора.

Також Фокус повідомляв про те, що показав для України та світу саміт ШОС у Китаї. Зокрема, Україна у підсумковій декларації саміту прямо не згадувалася, тобто єдиної позиції щодо російсько-української війни у членів Шанхайської організації співробітництва так і немає.