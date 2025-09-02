Путинский провал: что показал для Украины и мира саммит ШОС в Китае

Выступая на саммите ШОС в Китае, Путин в очередной раз подчеркнул, что для прекращения российско-украинской войны нужно устранить ее "первопричины". С какой целью было озвучено это заявление и почему в итоговой декларации Шанхайской организации сотрудничества не упоминается Украина, выяснял Фокус.

В понедельник, 1 сентября Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Китае одобрил Тяньцзиньскую декларацию. Среди прочего, в документе закреплены принципы невмешательства во внутренние дела, неприменения силы, а также отказа от односторонних санкций. В то же время Украина в декларации прямо не упоминается.

Что Путин публично и неформально говорил о войне с Украиной на саммите ШОС

Зато во время своего выступления на саммите ШОС Путин фактически повторил тезисы, которые высказывал и раньше. В частности, по словам правителя РФ, позиция Москвы "заключается в том, что безопасность одной страны не может гарантироваться в ущерб безопасности другой".

"Мы высоко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные способствовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру в Украине", — отметил глава Кремля. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул необходимость устранить "первопричины украинского кризиса" и не допустить "втягивания" Украины в Североатлантический Альянс (НАТО).

В кулуарах саммита Путин обсуждал кейс мирного урегулирования с премьер-министром Индии Моди и президентом Турции Эрдоганом. Оба лидера перед поездкой на саммит в КНР имели телефонные разговоры с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства тогда отмечал, что в разговоре с премьером Индии подтвердил готовность к встрече с Путиным. Моди же, по словам главы Банковой, согласился передать "соответствующий сигнал" Украины высшему российскому руководству.

Уже после встречи с Путиным на саммите ШОС Нарендра Моди отметил, что необходимо найти способ как можно быстрее положить конец конфликту и установить постоянный мир. Между тем после встречи с Эрдоганом Путин назвал Анкару надежным партнером Москвы и упомянул о значительном вкладе Турции в урегулирование вооруженного конфликта России с Украиной.

О чем свидетельствует отсутствие Украины в декларации саммита ШОС

То, что Украина прямо не упоминается в итоговой декларации саммита ШОС, означает, что единой позиции по российско-украинской войне у членов Шанхайской организации сотрудничества нет, и это для Киева самое важное. Такое мнение в разговоре с Фокусом озвучил политолог Владимир Фесенко.

"Поэтому, какие бы там песни не пели бы российские пропагандисты после ШОС-саммита, говорить о том, что на этом мероприятии в Китае доминировали путинские нарративы, я бы не стал. То, что Путин наговорил в своем выступлении — это одно, а официальный документ — это совсем другое. Отсутствие Украины в декларации означает, что либо Китай или Индия не захотели поддерживать российскую позицию, либо имели место разногласия в оценках российско-украинской войны и того, что нужно делать дальше. Именно в таких ситуациях обычно не упоминают конкретную проблему", — отмечает эксперт.

По мнению Владимира Фесенко, саммит ШОС, прежде всего, продемонстрировал доминирование Китая среди стран Глобального Юга и претензию КНР на роль лидера "антизападных государств".

"Китайцы очень часто говорят о многополярном мире, но, тем не менее, претендуют на доминирующую роль. И Путин, как бы он не надувал щеки, косвенно с этим соглашается. Кстати, в контексте нынешнего саммита ШОС, я обратил бы отдельное внимание на эпизод, касающийся Азербайджана и Армении. Обе страны претендуют на вхождение в ШОС, но Индия играет на стороне Армении, тогда как Пакистан на стороне Баку. В результате вхождение этих стран заблокировали. Я это веду к тому, что у них внутри ШОС есть противоречия даже регионального толка. Единственная тенденция, которая четко проявилась — это доминирование Китая на фоне стремлений Путина усилить собственные позиции для проявления поляризации в отношениях с Западом. Однако, следует отметить, что в то же время и китайцы, и россияне по разным причинам, но пытаются договариваться с американцами", — отмечает политолог.

Констатировав имеющуюся сейчас общемировую поляризацию, Владимир Фесенко подытожил: "Европейцы это прекрасно видят, тогда как Трамп, к сожалению, не понимает тех глобальных тенденций, которые проявляются. Он влюблен сам в себя и не видит того, что происходит вокруг него. Впрочем, возвращаясь к итоговой декларации ШОС-саммита, отмечу, что не упоминание там Украины для нас — не самый плохой вариант. Это означает, что страны, имеющие экономические связи с Россией, не желают напрямую поддерживать РФ в вопросе войны против Украины. Для нас это, скажем так, тот минимальный положительный результат, который вполне устраивает. Поверьте, было бы гораздо хуже во всех смыслах, если бы в этой декларации красной нитью проходили пророссийские позиции".

Действительно ли Путина унизили на саммите ШОС в Китае

Политолог Виктор Небоженко, комментируя для Фокуса очевидные и завуалированные результаты саммита ШОС в контексте российско-украинской войны, отмечает следующее: "Слава Богу, поверьте, что Украина в Тяньцзиньской декларации не упоминается прямо. Для нас на самом деле самым главным является то, что произошло геополитическое стратегическое унижение России. Весь мир увидел, что Россия — одна среди других, а не руководитель ШОС и это произошло именно из-за ее нападения на Украину. Еще один важнейший момент, на который я бы обратил внимание, заключается в обсуждении на саммите ШОС вопроса возможных конфликтов и изменения границ в Центральной Азии. Это очень и очень важный нюанс. То есть, Китай взял на себя ответственность за то, что границы не будут меняться. Вот вам и опосредованное признание проблемы Украины, ведь после агрессии РФ в отношении нашего государства все в мире понимают, что это может произойти с кем угодно".

То, что Путин "нес на саммите ШОС заоблачный бред" относительно развязанной им войны против Украины, считает Виктор Небоженко, никого из глобальных игроков особо не волнует, поскольку в противном случае Киев непременно фигурировал бы в итоговой декларации в выгодном для Москвы контексте.

"Для нас главное, что в декларации появились формулировки вроде "агрессивное поведение" и тому подобное. В общем, я считаю даже очень неплохим тот факт, что Китай собирает вокруг себя какие-то силы. Косвенно это означает одно: Соединенным Штатам, как бы Трамп не крутил носом, таки придется нам помогать в дальнейшем с тем, чтобы продемонстрировать миру свою ценность. Мы же видим, что происходит с Индией — попытка США установить высокие тарифы против Нью-Дели за торговлю нефтью с РФ, оказалась ударом, прежде всего для Вашингтона. И для нас это хорошо, потому что чем больше будут бить Трампа, тем более рациональной будет его политика в отношении Украины", — отмечает эксперт.

Саммит ШОС, считает Виктор Небоженко, стал "дополнительной пилюлей для Трампа от его геополитических странностей" и в отношении Украины, и в отношении других государств. "Соединенные Штаты, несмотря на прихоти господина Трампа, не могут себе позволить царско-авторитарный геополитический стиль", — отмечает политолог.

Отталкиваясь от этого тезиса, эксперт прогнозирует, что, "получив поражение" на ШОС-саммите от Китая, Соединенные Штаты станут более чувствительными к "украинской беде, вызванной дикарским поведением Российской Федерации". При этом политолог считает ошибкой Путина то, что он приехал на саммит ШОС не с новыми идеями, а со старой пластинкой. Резюмируя, Виктор Небоженко отметил, что сейчас России нечего предложить странам-участницам ШОС, которые пытаются наработать цивилизованные геополитические правила игры, тогда как Кремль плюет на любые правила с высокой горы.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины (МИД), также отреагировали на отсутствие упоминания войны России против Украины в итоговой декларации саммита ШОС: "Это свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к РФ взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины".

Подчеркнув, что России так и не удалось свести национальные позиции стран ШОС к общей позиции, которая устраивала бы Кремль, в отечественном внешнеполитическом ведомстве призвали Китай играть более активную роль в приближении мира в Украине.