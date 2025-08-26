Черный лебедь из Белого дома: каким образом Трамп может усадить Путина за переговорный стол с Зеленским

Дональд Трамп заявляет, что неприязнь Путина к президенту Владимиру Зеленскому тормозит встречу между лидерами воюющих стран. Когда в конце концов, и при каких условиях такая встреча состоится, выяснял Фокус.

О том, что личная неприязнь главы Кремля к Владимиру Зеленскому задерживает процесс организации встречи между ними президент США заявил во время общения с журналистами в Белом доме вечером понедельника, 25 августа.

В частности, Трамп отметил, что Путин "не любит" Путина "не любит" Зеленского. "Он его не любит. У меня есть люди, которых я не люблю, я не люблю с ними встречаться", — добавил американский лидер. У него дополнительно спросили, разговаривал ли он с правителем РФ после прошлого понедельника, когда он позвонил ему после встречи с президентом Украины и европейскими лидерами, чтобы предложить саммит с Зеленским. Ответ хозяина Овального кабинета был следующим: "Каждый мой разговор с ним (с Путиным — Фокус) — это хороший разговор. А потом, к сожалению, бомба сбрасывается на Киев или куда-то еще, и тогда я очень злюсь".

Какие позиции по встрече Зеленского и Путина занимают Киев и Москва относительно встречи Зеленского и Путина

Никаких временных и других деталей относительно встречи лидеров Украины и России Дональд Трамп не привел, однако сейчас истекает вторая неделя, которую президент США выделял на то, чтобы "оценить возможность достижения мира в Украине". Между тем на днях министр иностранных дел России Лавров заявил, что Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов в Кремле нет.

Зато в отечественном внешнеполитическом ведомстве устами экс-постпреда Украины в ООН и действующего заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы заявили, что Соединенные Штаты должны усилить давление на Россию в случае, если она в ближайшее время не согласится на саммит уровня лидеров государств. В частности, отметив в интервью NBC News, что Россия продолжает манипулировать Соединенными Штатами и лично Трампом, пытаясь буксовать мирный процесс, дипломат акцентировал: "Но я думаю, что медленно и постепенно администрация США лучше понимает, что ими манипулирует Москва. Я не вижу никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече — как двусторонней, так и трехсторонней".

По мнению господина Кислицы, в случае отказа Путина от встречи с Зеленским, официальный Вашингтон должен "почти мгновенно" применить дополнительные санкции, "когда истечет дедлайн, который Трамп держит в голове". "В таком случае россияне действительно почувствуют боль от того, что не желают идти по пути мира, который президент Трамп предложил Российской Федерации", — резюмировал заместитель министра иностранных дел Украины.

Как и почему Украина оказалась в ловушке нарративов Трампа

В свежем заявлении президента США относительно того, что личная неприязнь Путина к Зеленскому является тормозящим фактором для проведения их встречи, по убеждению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева четко просматривается "классический Трамп".

"Это абсолютно классический Трамп, для которого не присущи сложные, стратегические и многофакторные вещи. Для него главное сделать двусторонку, три сторонку или четырех сторонку — словом ставка делается на личные встречи. Он до сих пор решает все международные вопросы исключительно в бизнес-парадигме: встретились-поговорили и все должно быть хорошо. А то, что он говорит о личной неприязни — это для него выразитель самой большой проблемы, которая здесь может быть. То есть, это не 400-летняя история, когда москали пытались уничтожить нас, наш язык, культуру и память, а то, что конкретно Путин не любит конкретного Зеленского. Трамп, к сожалению, все утрирует, сводя к удобным для себя терминам", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

"Свистопляски", которые продолжаются вокруг встречи Зеленский-Путин, считает Александр Краев, Украина может и уже использует в свою пользу: "Мы предлагаем американцам планы, показываем им свою готовность, демонстрируем, что совместно с европейцами работаем над кучей различных вопросов. То есть, мы показываем, что нам есть куда двигаться, тогда как россияне показывают неготовность к двусторонке. Таким образом, с одной стороны все эти перипетии для нас не очень эффективны, но с другой стороны, как минимум мы для Трампа нормальные партнеры, которые показывают на деле желание тесно и плодотворно сотрудничать".

Поскольку Дональд Трамп убежден в том, что жирную точку в российско-украинской войне может поставить именно встреча руководителей Банковой и Кремля, констатирует эксперт, то "все зациклилось на этом саммите". Отвечая на дополнительный вопрос о том, какое же на самом деле значение имела бы в контексте полномасштабной войны встреча Зеленский-Путин, Александр Краев подчеркнул: "Честно говоря, пока там не о чем говорить, потому что отсутствует substance. Встреча на уровне лидеров государств должна проводиться с предварительной подготовкой. Не может быть так, что на этой встрече все обсуждается, решается и она дает мгновенный результат. Должна быть реально долгая, хорошая, многоступенчатая подготовка на уровне экспертных делегаций, министров иностранных дел, министров обороны и только потом встреча на самом высоком — президентском уровне. А здесь мы сразу ломимся к встрече на высшем уровне, потому что Трампу хочется именно так видеть этот процесс".

Прогнозируя, когда в конце концов встреча по линии Зеленский-Путин может состояться, аналитик отметил: "Эта встреча возможна только после трехсторонней встречи с участием президента США. Если следовать логике Трампа, то сначала именно Трамп должен свести их вместе и увидеть, как это все работает и только после этого — двусторонка. Не думаю, что такая встреча состоится в ближайшие месяцы, но в течение полугода-года вполне вероятно".

Почему Зеленскому опасно встречаться лицом к лицу с Путиным

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом о встрече Зеленский-Путин отмечает следующее: "Откровенно говоря, я бы не очень хотел, чтобы состоялась встреча один на один между Владимиром Зеленским и Путиным, потому что весь опыт общения с Путиным украинских лидеров в таком формате свидетельствует о том, что постфактум глава Кремля нагло врет. Путин будет рассказывать, что он обо всем договорился и Украина капитулировала, то есть фактически в конце концов вряд ли будет общий знаменатель. Поэтому на этой встрече желательно, чтобы был какой-то модератор, свидетель, который бы потом четко сказал, какие договоренности действительно есть, а каких не существует в природе. В противном случае это будет российская провокация относительно возможных условий перемирия и так далее. Ну, а о том, что Путин отказывается от встречи с Владимиром Зеленским свидетельствует тот факт, что они снова завели старую пластинку о якобы не легитимности украинской власти, при том, что был период, когда они отказались от этой риторики".

Предположив, что в Анкоридже Путин таки пообещал Трампу, что встретится с Зеленским, политолог констатировал: "И сейчас Дональд Трамп, говоря, что встреча срывается, потому что Путин, мол, не любит Зеленского, пытается оправдать то, что все его миротворческие усилия де-факто не работают. При этом Россия устами Лаврова опровергла даже то, что можно было бы считать уступками РФ после Аляски — вопрос гарантий безопасности для Украины".

По убеждению политолога, Путин будет готов к встрече с украинским президентом только в том случае, если Украина согласится на капитулянтские условия Кремля. Учитывая это, прогнозирует Александр Леонов, Москва будет тянуть время и Дональду Трампу "снова и снова придется объяснять всему миру, почему у него ничего не получается".

Между тем, черным лебедем из Белого дома, который поможет усадить-таки Путина за переговорный стол с украинским лидером, эксперт считает рестрикции. Путин, констатирует политолог, действительно очень опасается более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и даже ультимативные угрозы Трампа имеют "чудодейственный" дипломатический эффект.

При этом, Александр Леонов считает, что санкционное давление Америка должна оказывать не только на Россию, но и на Китай: "По моему мнению, при следующем шаге Соединенным Штатам придется говорить уже не с Путиным, а с Пекином, тем более, что Китай в последние дни очень активно сигнализирует о готовности действовать в кейсе российско-украинской войны. Например, КНР говорит о готовности отправить миротворцев в Украину. Кстати, интересный момент: Китай говорит, что готов выступать гарантом безопасности и для Украины, и для РФ. Таким образом Китай фактически обозначает границы своего влияния".

В общем, у Дональда Трампа, резюмирует политолог, есть все необходимые рычаги привлечения Европы к совместному давлению на КНР с тем, чтобы Си Цзиньпин заставил Путина прекратить огонь. Именно прекращение огня, отмечает Александр Леонов, является единственным моментом, который можно реализовать предельно оперативно, тогда как мирно-дипломатические договоренности "под ключ" могут длиться годами, а то и десятилетиями.