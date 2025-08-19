Тень мира или призрак эскалации: приблизила ли конец войны встреча Трампа, Зеленского и евролидеров

В понедельник, 18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров. Что проявил и скрыл масштабный и высоко представительный саммит в столице США, выяснял Фокус.

Многочасовые переговоры в Белом доме, которые стартовали вечером 18 августа и завершились глубокой ночью 19 числа, прежде всего, касались вопросов достижения прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

Сначала Зеленский и Трамп пообщались с глазу на глаз, а затем состоялся разговор в широком кругу, в котором, кроме лидеров Украины и США принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджиа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генсек НАТО Марк Рютте.

По окончанию этого переговорного раунда Дональд Трамп позвонил Путину, разговор с которым длился 40 минут.

Каковы главные итоги переговоров в Вашингтоне

Трамп объявил, что начал подготовку к возможной встрече Зеленского и Путина. Место встречи будет определено позже. Глава Белого дома надеется, что она состоится до конца августа. После нее может состояться трехсторонний саммит лидеров Украины, США и России.

Украина не будет настаивать на перемирии как предпосылке для дальнейших переговоров, заявил Владимир Зеленский.

Поставки оружия из США в Украину будут продолжаться через страны НАТО, подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте.

Лидеры ЕС обсуждали с Трампом усиление санкций против России в случае отказа Москвы от завершения полномасштабной войны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В выработке и обеспечении гарантий безопасности для Украины (по словам Зеленского, четкий механизм будет озвучен в течение десяти дней — Фокус) будут участвовать и неевропейские страны, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По итогам достаточно длительного дипломатического марафона в Белом доме 18-19 августа президент Зеленский, поблагодарив всех участников дискуссии персонально, написал в Telegram: "Много вопросов обсудили с президентом Трампом. Длинная беседа в деталях. И по ситуации на поле боя, и наши шаги для приближения мира. Было несколько встреч и в формате с европейскими лидерами и президентом США. Обсудили гарантии безопасности. Это ключевой вопрос, как старт к окончанию войны. Ценим важный сигнал от США о готовности поддержать и быть их частью. Президент США также поддержал встречу на уровне лидеров. Встреча такая действительно нужна, чтобы решить чувствительные вопросы. Мы продолжаем работать, координировать наши шаги между всеми союзниками, стремящимися завершить войну достойно".

Действительно ли Украине удалось перетянуть Трампа на свою сторону

Учитывая отсутствие четких деталей после саммита в Белом доме, отмечает в разговоре с Фокусом политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук, говорить о конкретных вопросах пока достаточно сложно.

"Я бы в данном контексте вспомнил легендарный мем с тремя градациями: "Предательство", "Победа", "Борьба продолжается". Так вот, борьба продолжается. Украина и европейцы, как по мне, показали достаточно неплохой уровень подготовки к этой встрече. Вообще, по большому счету весь дипломатический процесс сводится к тому, что Украина и Россия постоянно пытаются как-то повлиять на Трампа, чтобы тот занял более близкую к ним позицию, используя для этого любые методы и средства. И на данном этапе Украине совместно с европейскими партнерами удалось навязать Трампу свое видение дипломатии завершения войны", — отмечает эксперт.

Важно

Россия согласилась на уступки по пяти областям Украины, — Виткофф

Констатировав, что до вчерашнего саммита доминирующим с подачи РФ был территориальный вопрос, эксперт отметил: "Во время нынешней встречи в Белом доме Украина смогла навязать несколько иной дискурс о том, что ключевым вопросом является вопрос гарантий безопасности. При этом РФ здесь сама дала пас. В частности, после саммита на Аляске появилась информация о том, что Путин готов признать гарантии безопасности для Украины. Что именно он готов признать, доподлинно неизвестно, но косвенно я делаю вывод, что он хотел чего-то вроде Будапештского меморандума-2. Тем временем Украина ухватилась за сам тезис о гарантиях безопасности и, опираясь на так называемую "коалицию желающих", начала продвигать тезис о присутствии в рамках этих гарантий безопасности европейского контингента при поддержке США. Поддержка США очень важна, потому что только Соединенные Штаты являются авторитетом для России и соответственно это сужает возможность каких-то провокаций со стороны россиян".

По мнению Петра Олещука, в случае размещения в Украине американо-европейского контингента, желание РФ за 5, 6, 12 месяцев "разморозить" войну, несколько снижается.

"Это является определенной дипломатической возможностью для Украины, которая ставит Путина в достаточно двусмысленную ситуацию: ты либо принимаешь это предложение о контингенте, либо отказываешься от него. Но если ты отказываешься, то, значит, ты против прекращения войны. Одним словом, сейчас начнется дипломатический пинг-понг и Путин будет всячески пытаться изменить ситуацию в свою пользу", — подчеркивает политолог.

Отдельное внимание аналитик обращает на то, что во время вчерашнего саммита в Белом доме, вопрос территорий президент Зеленский указал не как предпосылку к встрече с Путиным, а как непосредственный предмет переговоров.

"Здесь расчет достаточно простой и его суть в том, что Путин просто с этой встречи "съедет". Кстати, путинский помощник Ушаков уже выступил с комментарием, что Россия готова подумать над повышением уровня переговорной группы с Украиной, но будто бы Путин пока не собирается принимать в этом участие. Сейчас продолжается очень сложная дипломатическая игра — такие себе широкие дипломатические шахматы, в которых происходит постоянное соревнование за то, кто перетянет на свою сторону Трампа. Этот раунд, я считаю, остался за Украиной и европейцами, но я прекрасно понимаю, что сейчас будет какой-то ответный шаг со стороны россиян", — заключает Петр Олещук.

Удалось ли Зеленскому "вылечить" Трампа от приступов российских нарративов

В то же время исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, комментируя Фокусу итоги саммита в Белом доме, констатирует: "Пока, как и в случае недавней встречи на Аляске, мы не можем говорить о каких-то конкретных договоренностях. Очевидно, сейчас идет борьба за рамку и большую детализацию. Кроме того, сейчас идет довольно интересная игра на то, чтобы поломать игру Путина, в частности навязанную им американцам историю об обмене территориями. Об этом в последние дни говорил Уиткофф, да и собственно сам Трамп и это — абсолютно российский нарратив. Теперь же мы слышим о подготовке встречи Зеленский-Трамп-Путин и это не отвечает интересам России, поскольку это разрушает ее тактику затягивания времени".

Сейчас же Трамп, "всю силу своей неуемной энергии", прогнозирует политолог, будет направлять на организацию такой встречи.

"Трамп уже начал это делать, когда после встречи с Зеленским и евролидерами побежал звонить Путину. При этом Ушаков сказал, мол, мы должны только начать разговаривать о повышении статуса переговорщиков. А Трамп взамен бежит и кричит, что в течение недели должны встретиться на самом высоком — президентском уровне. Это действительно может поломать игру Кремля. И хотя полностью надеяться на изменчивого Трампа довольно трудно, но использовать особенности его характера стоит", — акцентирует Александр Леонов.

Важно

Ни справедливости, ни наказания: почему встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне ничего не меняет

Политолог отмечает, что Киев и евро лидеры подготовились к встрече с Трампом, начиная, от костюма Зеленского, заканчивая систематической лестью в адрес главы Белого дома.

"Эта вся история костюмом с одной стороны выглядит на фоне войны смешно, а с другой стороны — если нужен результат, то можно в принципе хоть Бэтмена костюм надевать. Будем надеяться, что новая тактика сотрудничества с Трампом будет работать и в дальнейшем", — резюмирует Леонов.

Оценивая в целом саммиты на Аляске и в Белом доме, эксперт выставляет "боевую ничью" и акцентирует на важности возвращения в повестку дня вопрос давления на Россию по установлению мира.

Каким образом должна действовать Украина после саммита в Вашингтоне

Политолог Игорь Рейтерович считает, что саммит в Белом доме прошел "достаточно неплохо". Констатировав это в разговоре с Фокусом, эксперт отметил следующее: "Судя по всему, состоялся серьёзный — не поверхностный, а глубокий разговор, поскольку затронули вопросы, которые действительно являются критически важными, в первую очередь для Украины. Трамп всячески пытался подчеркнуть свою роль, как некоего посредника-арбитра, но история с гарантиями безопасности для Украины и продажей оружия все же показала, что Соединенные Штаты остаются с европейскими странами и в дальнейшем будут поддерживать Украину".

Между тем с практической точки зрения, подчеркивает эксперт, говорить о каких-то достижениях пока не стоит, поскольку пока нет конкретных решений и документов.

"Хотя работа над документом началась и я так понимаю он будет состоять из двух ключевых частей. Первая непосредственно будет касаться форматов завершения войны. Вторая часть — гарантии безопасности для Украины", — говорит Игорь Рейтерович.

В целом он считает, что так или иначе сейчас все сводится к ключевому моменту — встрече Зеленского, Путина и Трампа.

Важнейшим нюансом саммита в Белом доме политолог считает признание Трампом и евролидерами собственно перспектив завершения войны, которые следует реализовывать, не откладывая в дальний ящик, здесь и сейчас. В данном контексте Игорь Рейтерович прогнозирует усиление давления на Российскую Федерацию, как на единственную страну, которая не хочет заканчивать войну. Говоря о вопросе так называемого обмена территориями, политолог отметил, что Украина должна "вцепиться" во фразу Трампа о линии соприкосновения, как отправную точку.

В общем, на Дональда Трампа, убежден Игорь Рейтерович, колоссальное впечатление произвели американские медиа, "которые просто размазали его за встречу на Аляске". И сколько бы президент США ни рассказывал о fake news, акцентирует политолог, он вынужден был учесть голос СМИ и общественное мнение, которые играют абсолютно не в пользу России. Эти факторы, по мнению Игоря Рейтеровича, могут удерживать Трампа от соблазна в дальнейшем подыгрывать Москве. Зато ключевой задачей для Киева на ближайшее время политолог считает необходимость "выбивания" из РФ конкретной даты встречи на уровне лидеров. И в этом, прогнозирует Игорь Рейтерович, Украине может помочь "зацикленный на персонализации отношений" глава Белого дома, который будет дожимать россиян до последнего.