"Определенный обмен": Трамп анонсировал план по возвращению украинских территорий

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с российским лидером вопросы войны и возможность восстановления контроля Украины над частью оккупированных земель. Переговоры запланированы на пятницу в Аляске.

Как сообщает The Times, во время брифинга в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Путиным в США намерен обсудить прекращение войны и варианты возвращения Украине части оккупированных территорий.

Трамп подчеркнул, что переговоры с российским президентом станут "встречей для обсуждения", во время которой он призовет Москву остановить вооруженную агрессию.

"Россия оккупировала значительную часть Украины. Мы попробуем вернуть часть этой территории для Украины", — сказал он. Политик уточнил, что речь идет об определенном "обмене" и "изменениях относительно территории".

По его словам, после диалога с Путиным он планирует сначала провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а уже потом обсудить результаты с лидерами европейских стран.

Кроме того, Трамп выразил желание, чтобы после этого состоялась непосредственная встреча между Зеленским и Путиным.

