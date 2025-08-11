"Воинствующая нация": Трамп заявил, что Россия всегда побеждала

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме на тему разгула преступности в Вашингтоне заявил, что Россия – воинственная страна.

Related video

По его словам, она победила Гитлера (вместе с США) и Наполеона.

"Россия – воинственная нация. Мой друг говорит, они сильные, потому что бьются до конца", – сказал он.

Глава Белого дома также добавил, что 88% украинцев хотят заключения мира с РФ.

Делясь планами на встречу с российский президентом Владимиром Путиным, Трамп сказал:

"Я собираюсь увидеться с Путиным. Поеду в Россию. Я не буду говорить, что это отвратительно или некрасиво. Москва — одна из красивейших столиц в мире".

Из данного фрагмента брифинга пока неясно, была ли это оговорка со стороны американского лидера. Как известно, 15 августа изначально планировалась встреча Трампа и Путина в американском штате Аляска.

Политолог Вадим Фесенко считает, что эта неделя будет важнейшей для Украины. Уступка территорий — абсолютно неприемлемый, по его мнению, вариант, но нужно так поставить Россию на место, чтобы при этом не поссориться с Трампом.