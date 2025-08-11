"Войовнича нація": Трамп заявив, що Росія завжди перемагала

Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі на тему розгулу злочинності у Вашингтоні заявив, що Росія — войовнича країна.

За його словами, вона перемогла Гітлера (разом зі США) і Наполеона.

"Росія — войовнича нація. Мій друг каже, вони сильні, тому що б'ються до кінця", — сказав він.

Глава Білого дому також додав, що 88% українців хочуть укладення миру з РФ.

Ділячись планами на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, Трамп сказав:

"Я збираюся побачитися з Путіним. Поїду в Росію. Я не буду говорити, що це огидно або некрасиво. Москва — одна з найкрасивіших столиць у світі".

Із цього фрагмента брифінгу поки незрозуміло, чи було це застереження з боку американського лідера. Як відомо, 15 серпня спочатку планувалася зустріч Трампа і Путіна в американському штаті Аляска.

Політолог Вадим Фесенко вважає, що цей тиждень буде найважливішим для України. Поступка територій — абсолютно неприйнятний, на його думку, варіант, але потрібно так поставити Росію на місце, щоб при цьому не посваритися з Трампом.