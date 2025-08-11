"Певний обмін": Трамп анонсував план щодо повернення українських територій
Президент США Дональд Трамп планує обговорити з російським лідером питання війни та можливість відновлення контролю України над частиною окупованих земель. Переговори заплановані на п’ятницю в Алясці.
Як повідомляє The Times, під час брифінгу у Вашингтоні Дональд Трамп заявив, що на зустрічі з Володимиром Путіним у США має намір обговорити припинення війни та варіанти повернення Україні частини окупованих територій.
Трамп наголосив, що переговори з російським президентом стануть "зустріччю для обговорення", під час якої він закличе Москву зупинити збройну агресію.
"Росія окупувала значну частину України. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України", – сказав він. Політик уточнив, що мова йде про певний "обмін" та "зміни щодо території".
За його словами, після діалогу з Путіним він планує спершу провести розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, а вже потім обговорити результати з лідерами європейських країн.
Крім того, Трамп висловив бажання, щоб після цього відбулася безпосередня зустріч між Зеленським та Путіним.
Як повідомляв Фокус, Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі на тему розгулу злочинності у Вашингтоні заявив, що Росія — войовнича країна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість українців — 88% — хочуть миру з Росією, про це свідчать опитування.
Політолог Вадим Фесенко вважає, що цей тиждень буде найважливішим для України. Поступка територій — абсолютно неприйнятний, на його думку, варіант, але потрібно так поставити Росію на місце, щоб при цьому не посваритися з Трампом.