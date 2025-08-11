"Певний обмін": Трамп анонсував план щодо повернення українських територій

Президент США Дональд Трамп планує обговорити з російським лідером питання війни та можливість відновлення контролю України над частиною окупованих земель. Переговори заплановані на п’ятницю в Алясці.

Як повідомляє The Times, під час брифінгу у Вашингтоні Дональд Трамп заявив, що на зустрічі з Володимиром Путіним у США має намір обговорити припинення війни та варіанти повернення Україні частини окупованих територій.

Трамп наголосив, що переговори з російським президентом стануть "зустріччю для обговорення", під час якої він закличе Москву зупинити збройну агресію.

"Росія окупувала значну частину України. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України", – сказав він. Політик уточнив, що мова йде про певний "обмін" та "зміни щодо території".

За його словами, після діалогу з Путіним він планує спершу провести розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, а вже потім обговорити результати з лідерами європейських країн.

Крім того, Трамп висловив бажання, щоб після цього відбулася безпосередня зустріч між Зеленським та Путіним.

Як повідомляв Фокус, Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі на тему розгулу злочинності у Вашингтоні заявив, що Росія — войовнича країна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість українців — 88% — хочуть миру з Росією, про це свідчать опитування.

Політолог Вадим Фесенко вважає, що цей тиждень буде найважливішим для України. Поступка територій — абсолютно неприйнятний, на його думку, варіант, але потрібно так поставити Росію на місце, щоб при цьому не посваритися з Трампом.