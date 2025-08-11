88% українців підтримують укладення мирної угоди з РФ, — Трамп (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість українців — 88% — хочуть миру з Росією, про це свідчать опитування.

Цю тезу високопосадовець оголосив під час брифінгу на тему розгулу злочинності у Вашингтоні.

Водночас за нещодавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 76% українців відкидають "мирний план" Росії з капітуляційними умовами, тоді як лише 17% готові його прийняти. Варто зазначити, що опитування проводили з 23 липня по 4 серпня 2025 року серед понад тисячі респондентів на підконтрольній Україні території.

Найбільше підтримки отримав умовний план, що відображає позицію Європи та України — його схвалюють 54% опитаних. План США, який серед іншого передбачає визнання Криму частиною РФ, готові прийняти 39%, але більшість — 49% — проти.

Ба більше, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що громадська думка щодо "мирного плану" Росії залишається жорсткою, і абсолютна більшість не погоджуються на умови, які фактично означають капітуляцію.

Окрім цього, 11 серпня під час брифінгу Дональд Трамп повідомив про плани поїхати до Росії 15 серпня для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Проте саме на цей день раніше була запланована їхня зустріч в американському штаті Аляска. З фрагментів брифінгу наразі неясно, чи була ця заява попередженням або уточненням з боку Трампа.

Під час того ж виступу, який був присвячений темі зростання злочинності у Вашингтоні, Трамп заявив, що вважає Росію войовничою країною, яка разом зі США перемогла Гітлера та Наполеона. Він додав, що, за словами його знайомого, росіяни сильні, оскільки б’ються до кінця.

Нагадаємо, що глава США має зустрітися з Володимиром Путіним цього тижня, але експерти вважають, що це не переговори про мир, а спроба Кремля розколоти США і ЄС.