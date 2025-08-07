"Мир" від Росії підтримують лише 17% українців, інші — категорично проти, — КМІС

76% українців відкидають так званий "мирний план" Росії, що передбачає капітуляційні вимоги до України. Лише 17% громадян готові погодитися на такі умови.

Related video

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період з 23 липня по 4 серпня 2025 року.

Загалом, опитування охопило 1022 респондентів, які проживають на підконтрольній українському уряду території. Метод збору даних — телефонні інтерв’ю з використанням випадкової вибірки мобільних номерів. Дослідження не включало громадян, які перебувають за кордоном або мешкають на тимчасово окупованих територіях. Загалом, статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.

У межах дослідження українцям пропонували оцінити три варіанти "мирних планів" — умовні пропозиції від США, спільну позицію Європи та України, а також план Росії. Для об’єктивності кожному респонденту зачитували лише один варіант без уточнення, хто є його автором.

Опитування КМІС про варіанти завершення війни Фото: КМІС

Найбільше спротиву викликає "план" Росії, який передбачає демілітаризацію України, її відмову від членства в НАТО, передачу частини територій під контроль РФ та офіційне визнання окупації. Попри незначне зниження рівня неприйняття порівняно з травнем (82%), абсолютна більшість (76%) залишається категорично проти. Лише 17% українців можуть погодитися з такими умовами — у травні таких було 10%.

Найбільше підтримки має умовний план, що відображає спільну позицію Європи та України: його вважають прийнятним 54% опитаних (у травні — 51%). Категорично проти — 30% (у травні — 35%).

План США, що передбачає, зокрема, визнання Криму частиною РФ та зняття санкцій, готові прийняти 39% українців (у травні — 29%), однак більшість (49%) залишається проти.

Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, хоча спостерігається зростання частки респондентів, які готові підтримати певні компромісні варіанти, громадська думка щодо "мирного плану" Росії залишається незмінно жорсткою — абсолютна більшість українців не готова погодитися на умови, які означають фактичну капітуляцію.

Варто зазначити, що найближчим часом має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас можливість тристоронньої зустрічі за участю Володимира Зеленського наразі не коментується.

Крім того, 6 липня ввечері президент України Володимир Зеленський, після телефонної розмови з Дональдом Трампом, наголосив, що спільна позиція України та її партнерів залишається незмінною — війна має завершитися, і завершитися чесно. Своєю чергою Трамп заявив, що під час перемовин між його спецпосланцем Стівом Віткоффом та президентом РФ Володимиром Путіним "було досягнуто значного прогресу".

Раніше в матеріалі Bloomberg повідомляли, що Росія може погодитися на тимчасове повітряне перемир’я з Україною як символічний крок назустріч президентові США Дональду Трампу, не припиняючи при цьому війну. Водночас голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко різко розкритикував цю ідею, назвавши повітряне перемир’я фактично пасткою.