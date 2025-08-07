"Мир" от России поддерживают лишь 17% украинцев, остальные — категорически против, — КМИС

76% украинцев отвергают так называемый "мирный план" России, предусматривающий капитуляционные требования к Украине. Лишь 17% граждан готовы согласиться на такие условия.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 23 июля по 4 августа 2025 года.

В общем, опрос охватил 1022 респондентов, проживающих на подконтрольной украинскому правительству территории. Метод сбора данных — телефонные интервью с использованием случайной выборки мобильных номеров. Исследование не включало граждан, находящихся за рубежом или проживающих на временно оккупированных территориях. В общем, статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.

В рамках исследования украинцам предлагали оценить три варианта "мирных планов" — условные предложения от США, общую позицию Европы и Украины, а также план России. Для объективности каждому респонденту зачитывали только один вариант без уточнения, кто является его автором.

Опрос КМИС о вариантах завершения войны Фото: КМИС

Больше всего сопротивления вызывает "план" России, который предусматривает демилитаризацию Украины, ее отказ от членства в НАТО, передачу части территорий под контроль РФ и официальное признание оккупации. Несмотря на незначительное снижение уровня неприятия по сравнению с маем (82%), абсолютное большинство (76%) остается категорически против. Только 17% украинцев могут согласиться с такими условиями — в мае таких было 10%.

Больше всего поддержки имеет условный план, отражающий общую позицию Европы и Украины: его считают приемлемым 54% опрошенных (в мае — 51%). Категорически против — 30% (в мае — 35%).

План США, предусматривающий, в частности, признание Крыма частью РФ и снятие санкций, готовы принять 39% украинцев (в мае — 29%), однако большинство (49%) остается против.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, хотя наблюдается рост доли респондентов, которые готовы поддержать определенные компромиссные варианты, общественное мнение относительно "мирного плана" России остается неизменно жестким — абсолютное большинство украинцев не готово согласиться на условия, которые означают фактическую капитуляцию.

Стоит отметить, что в ближайшее время должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В то же время возможность трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского пока не комментируется.

Кроме того, 6 июля вечером Президент Украины Владимир Зеленский, после телефонного разговора с Дональдом Трампом, подчеркнул, что общая позиция Украины и ее партнеров остается неизменной - война должна завершиться, и завершиться честно. В свою очередь, Трамп заявил, что во время переговоров между его спецпосланником Стивом Уиткоффом и президентом РФ Владимиром Путиным "был достигнут значительный прогресс".

Ранее в материале Bloomberg сообщали, что Россия может согласиться на временное воздушное перемирие с Украиной как символический шаг навстречу президенту США Дональду Трампу, не прекращая при этом войну. В то же время глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко резко раскритиковал эту идею, назвав воздушное перемирие фактически ловушкой.