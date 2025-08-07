"Мир" от России поддерживают лишь 17% украинцев, остальные — категорически против, — КМИС
76% украинцев отвергают так называемый "мирный план" России, предусматривающий капитуляционные требования к Украине. Лишь 17% граждан готовы согласиться на такие условия.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 23 июля по 4 августа 2025 года.
В общем, опрос охватил 1022 респондентов, проживающих на подконтрольной украинскому правительству территории. Метод сбора данных — телефонные интервью с использованием случайной выборки мобильных номеров. Исследование не включало граждан, находящихся за рубежом или проживающих на временно оккупированных территориях. В общем, статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
В рамках исследования украинцам предлагали оценить три варианта "мирных планов" — условные предложения от США, общую позицию Европы и Украины, а также план России. Для объективности каждому респонденту зачитывали только один вариант без уточнения, кто является его автором.
Больше всего сопротивления вызывает "план" России, который предусматривает демилитаризацию Украины, ее отказ от членства в НАТО, передачу части территорий под контроль РФ и официальное признание оккупации. Несмотря на незначительное снижение уровня неприятия по сравнению с маем (82%), абсолютное большинство (76%) остается категорически против. Только 17% украинцев могут согласиться с такими условиями — в мае таких было 10%.
Больше всего поддержки имеет условный план, отражающий общую позицию Европы и Украины: его считают приемлемым 54% опрошенных (в мае — 51%). Категорически против — 30% (в мае — 35%).
План США, предусматривающий, в частности, признание Крыма частью РФ и снятие санкций, готовы принять 39% украинцев (в мае — 29%), однако большинство (49%) остается против.
Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, хотя наблюдается рост доли респондентов, которые готовы поддержать определенные компромиссные варианты, общественное мнение относительно "мирного плана" России остается неизменно жестким — абсолютное большинство украинцев не готово согласиться на условия, которые означают фактическую капитуляцию.
Стоит отметить, что в ближайшее время должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В то же время возможность трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского пока не комментируется.
Кроме того, 6 июля вечером Президент Украины Владимир Зеленский, после телефонного разговора с Дональдом Трампом, подчеркнул, что общая позиция Украины и ее партнеров остается неизменной - война должна завершиться, и завершиться честно. В свою очередь, Трамп заявил, что во время переговоров между его спецпосланником Стивом Уиткоффом и президентом РФ Владимиром Путиным "был достигнут значительный прогресс".
Ранее в материале Bloomberg сообщали, что Россия может согласиться на временное воздушное перемирие с Украиной как символический шаг навстречу президенту США Дональду Трампу, не прекращая при этом войну. В то же время глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко резко раскритиковал эту идею, назвав воздушное перемирие фактически ловушкой.