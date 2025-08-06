"Война должна завершиться": Зеленский пообщался с Трампом после переговоров в Кремле

По словам президента, Россия должна завершить войну, которую сама начала. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и Владимир Путин "достигли значительного прогресса" по итогам встречи в Кремле.

Related video

Зеленский заявил, общая позиция с партнерами остается четкой – война должна завершиться и завершиться честно. Об этом он написал в соцсети. По его словам разговоре также приняли участие европейские лидеры.

"Мы обсудили то, что было озвучено в Москве. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", – подчеркнул президент Украины.

В свою очередь Трамп заявил, что в разговоре его спецпосланника Стива Виткоффа и президента РФ Владимира Путина "был достигнут значительный прогресс".

"После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание этому вопросу!" – говорится в сообщении Трампа в Truth Social.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что Уиткофф обсуждал с Путиным во время разговора, который длился около трех часов. Визит Виткоффа в Россию пришелся на дедлайн Трампа Путину по завершению войны — 8 августа.

Мы также писали, что в МИД Украины предположили, что посланник Трампа встречался с двойником Путина.