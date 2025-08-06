"Війна має завершитися": Зеленський поспілкувався з Трампом після переговорів у Кремлі

За словами президента, Росія повинна завершити війну, яку сама почала. Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф і Володимир Путін "досягли значного прогресу" за підсумками зустрічі в Кремлі.

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Зеленський заявив, спільна позиція з партнерами залишається чіткою — війна має завершитися і завершитися чесно. Про це він написав у соцмережі. За його словами розмові також взяли участь європейські лідери.

"Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен довгий і надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала. Дякую всім, хто підтримує Україну", — наголосив президент України.

Натомість Трамп заявив, що в розмові його спецпосланця Стіва Віткоффа і президента РФ Володимира Путіна "було досягнуто значного прогресу".

"Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями. Дякую за вашу увагу цьому питанню!" — ідеться в повідомленні Трампа в Truth Social.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що Віткофф обговорював з Путіним під час розмови, яка тривала близько трьох годин. Візит Віткоффа в Росію припав на дедлайн Трампа Путіну щодо завершення війни — 8 серпня.

Ми також писали, що в МЗС України припустили, що посланник Трампа зустрічався з двійником Путіна.