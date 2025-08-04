Тайная миссия: зачем спецпосланник Трампа Уиткофф едет в Москву

Президент США анонсировал на 6-7 августа визит в Москву своего спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа. Чего следует ожидать от этой поездки в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Общаясь с журналистами в Нью-Джерси в понедельник, 4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг. По словам главы Белого дома, россияне "просили о встрече" с Уиткоффом.

На вопрос журналистов что произойдет в пятницу, 8 августа, когда истечет его десятидневный ультиматум РФ о прекращении войны и в случае, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп ответил следующим образом: "Санкции будут, но, похоже, они (россияне — Фокус.) достаточно хитрые персонажи, и они достаточно хорошо избегают санкций, так что увидим, что будет".

Отметим, что впервые о намерении Уиткоффа отправиться в Москву президент США сообщил во время брифинга в Белом доме 31 июля. "Да, едет в Израиль. А потом он едет в Россию, верьте или нет", — сказал тогда Трамп. В то же время The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что того же 31 июля, Уиткофф уже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в его офисе в Иерусалиме. Как отмечается, целью его поездки стало обсуждение гуманитарной ситуации в регионе и участие в координации международной помощи для гражданского населения Газы.

Как в России реагируют на коммуникацию с Белым домом

Стив Уиткофф — единственный представитель американской власти, который лично встречается с главой Кремля. В частности, с февраля по апрель он трижды встречался с Путиным во время визитов в Россию. Крайняя апрельская встреча состоялась в Санкт-Петербурге и длилась почти четыре часа подряд.

На фоне американо-российского дипломатического оживления, глава росМИД Лавров заявил: "Мы действительно регулярно общаемся с американскими коллегами на разных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между мной и госсекретарем США Марком Рубио, по линии спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и так далее. Это нормальная дипломатическая практика, отказ от которой при Байдене противоречил здравому смыслу".

Зато Путин, встречаясь на днях с Лукашенко на острове Ваалам, подтвердил "готовность российской стороны продолжать переговорный процесс" с Украиной после трех раундов в Стамбуле. "Мы договорились, что мы можем вести такие переговоры без камер, без всякой политической трескотни, в спокойном режиме и искать компромиссы, но эта работа пока не началась", — уточнил он.

Не упоминая имени Дональда Трампа, Путин отметил, что разочарование относительно переговоров со стороны "кого бы там ни было" возникают от чрезмерных ожиданий. В то же время, Москва, резюмировал лидер РФ, готова подождать, если Киев посчитает, что сейчас не время для переговоров. При этом о десятидневном ультиматуме Трампа, который истекает 8 августа, Путин не обмолвился ни словом.

Почему визит Уиткоффа в Москву вызывает определенную боязнь

Комментируя Фокусу визит Уиткоффа в РФ, политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отметил: "Лично мне очень не нравится, что этот визит максимально приблизили к дедлайну Трампа Путину по завершению войны, то есть, вплотную к 8 августа. Таким образом все замыкается теперь на визите Уиткоффа, а если мы вспомним его предыдущий визит в РФ в апреле месяце, мы увидим, как активно он тогда проталкивал тему необходимости отказа Украины от ее пяти регионов. Собственно поэтому мне эта ситуация не нравится. Но я прекрасно понимаю, что это практически финальный шанс на нынешнем этапе отношений Трампа и Путина по перезагрузке отношений".

Несмотря на общий скептицизм, политолог считает, что визит Уиткоффа в Москву может предоставить президенту США неплохую почву для введения таки, в конце концов, новых антироссийских санкций: "Трамп, скажет, ну, вот, мол, мы сделали все, что могли, даже Уиткоффа отправляли в последний момент, но РФ непреклонна. Впрочем, в этом контексте я обратил бы внимание на одну деталь: даже эти 25% по Индии, о которых сейчас говорит Трамп, это игра на понижение на самом деле. Я для себя решил проверить и когда Трамп в начале апреля вышел с длинным списком стран и тарифов США по ним, то у Дели тогда было 26%. А теперь он за поддержку Индией российской агрессии предлагает 25 процентов. То есть, подходы Трампа достаточно специфические, но еще раз подчеркиваю: дипломатическая ветвь Уиткоффа не принесла Украине ни одного положительного плода. Рубио и Келлог, да, это позитив — консолидация партнеров, определенная координация действий системный подход внешней политики США, тогда как Уиткофф — это "решала", который за счет судьбы украинцев будет пробивать свой интерес".

В общем, эксперт с определенной опаской смотрит на визит Стива Уиткоффа в Россию. Наряду с тем, отмечает политолог, в этом контексте нельзя не отметить игру в Карибский кризис. "В частности, Трамп отправляет две атомные субмарины где-то туда ближе к РФ и тут же ему вторит Кремль, говоря о размещении "Орешника" на Кубе. То есть, они расписывают условия для того, чтобы потом любую дичь подавать под соусом деэскалации и спасения мира от ядерной войны", — заключает Игорь Чаленко.

Какова на самом деле цель визита спец посланника Трампа в РФ

В то же время политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом акцентирует: "Мне кажется, визита Уиткоффа в Россию следовало ожидать, потому что Трамп всегда, так сказать, дает шанс, пытаясь в последний момент решить какую-то проблему. Это, кстати, было заметно по взаимоотношениям с другими странами, против которых он вводил пошлины и тарифы. Очень часто буквально в последние дни, а то и часы он менял свою позицию и говорил, что мы, мол, договорились. В ситуации с россиянами, думаю, тоже происходит определенная попытка предоставить шанс для России".

Учитывая свежие заявления российского руководства, констатирует эксперт, РФ не готова, как минимум к завершению активной фазы боевых действий, а затем, прогнозирует Игорь Рейтерович, вероятные попытки Уиткоффа продвинуться в этом направлении, "наткнутся на кремлевские рифы".

В конце концов, резюмирует эксперт, это даст Трампу "финальное право" ввести те санкции, о которых он говорит уже достаточно длительное время. При этом, визит Уиткоффа для Трампа, говорит политолог, является определенным электоральным алиби, которое позволит объяснить гражданам США, что он делал все возможное, чтобы уговорить Россию прекратить войну. Ключевой же вопрос сейчас заключается в том, считает политолог, где в голове у Трампа пролегает граница для возможных компромиссов с РФ по прекращению войны в Украине. В данном контексте аналитик указывает на важность постоянной коммуникации на самых разных уровнях между Киевом и Вашингтоном.