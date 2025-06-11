Уставшие самолеты и невидимый "Орешник": как у Путина неожиданно для Трампа кончились карты

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Путин, где твои карты...

... там же где были и снаряды для Пригожина, пока их не смогли купить в Северной Корее.

Очередная ночь массированного обстрела. Который анонсировался на Западе "как та самая месть". Наконец-то. Ведь не может Путин не отомстить за унижение. Вот он и Трампу обещал. Тем более накануне "дня России". Ух он сейчас как всем покажет.

Путин любит рассказывать для внутренней пропаганды "что мы еще по-настоящему не начинали". Ну да, конечно. Потеряв все советское вооружение, которое накапливали для Третьей Мировой, поставив раком всю экономику и потеряв в десять раз больше людей, чем американцы потеряли во Вьетнаме, они не начинали по-настоящему. И в это верит не только доярка Дуся из-под Таганрога. В это верит и Трамп.

А правда в том, что это у Путина нет карт. Нет способности повышать ставки. Даже второй "Орешник" никак не долетит. То ли его просто нет, то ли оно не летает, то ли Китай не позволяет. Неизвестно. Но факт есть факт. И поэтому Путин уже давно показал все, на что он способен.

Но любовь зла. Любовь слепа. И Трамп не может поверить, что это все. Все величие Путина. Оно уже на столе. Уже в натуральную величину. И козырей не осталось.

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Вот они нам и анонсируют "а теперь будет та самая страшная месть". И обстрел есть. Такой же, как и раньше. Может, больше "шахедов". Но меньше самолетов. Почему-то...

Они мучают украинцев. Но уже не способны удивить. Мотор войны Путина уже работает на полную. Уже давно. И это может удивить только Трампа и прочих американских фанатов российского величия. Которым очень нужна Россия для каких-то там сделок и для противостояния с Китаем.

Так это же именно в России нет карт. Даже для мести. Которую ждут в Вашингтоне.

Иронично. Но в одном Трамп прав. Путин действительно мстит. Без остановки уже более 10 лет. Мстит за то, что Украина его не хочет. Мстит за то, что Украина отвергла ухаживания русского мира, выбрав Европу. Война — это и есть месть. Одна большая постоянная месть. Просто за то, что Украина выбрала быть Украиной. А не провинцией архаичной империи. И Путин как муж-неудачник хочет силой принудить к любви.

Но не может. Нет карт. И этой ночью он снова это продемонстрировал.

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