В США считают, что Россия еще не нанесла "ответный удар" за масштабную атаку на аэродромы
Ответные действия Путина за удар по военным аэродромам в полной мере еще не произошли. Ожидается, что "удар возмездия" по Киеву будет включать как ракеты, так и беспилотники, и будет "асимметричным".
Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказали на два американских чиновника.
Официальные лица США считают, что ответ России на операцию "Паутина", вероятно, станет серьезным и многосторонним, и ожидается в течение нескольких дней.
Возмездие, вероятно, будет включать в себя атаки БПЛА и удары ракетами.
Агентство подчеркивает, что чиновники говорили на условиях анонимности и не детализировали возможные цели России. При этом один из них заявил, что настоящая атака Москвы еще впереди и она будет "асимметричной".
Дипломатический источник заявил, что ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания.
При этом российский эксперт Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман ожидает, что Москва может попытаться "наказать" СБУ за ее роль в нападении на стратегическую авиацию.
"Скорее всего, они попытаются нанести ответный удар по штаб-квартире (СБУ) или другим зданиям администрации региональной разведки", — сказал Кофман, добавив, что Россия также может атаковать украинские оборонные производственные центры, использовав для этого баллистические ракеты средней дальности.
В то же время он предположил, что варианты возмездия со стороны России могут быть ограничены, поскольку Кремль и так уже направляет большую часть своей военной мощи на Украину.
Напомним, 1 июня дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по российским самолетам А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Были атакованы сразу несколько военных аэродромов.
По результатам спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично Владимир Зеленский, был поражен 41 российский самолет.
После этого, 6 июня, ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами, заявив об "ответе" на "теракты киевского режима". В то же время аналитики ресурса Defence Express сообщили, что для атаки РФ подняла всего 7 стратегических бомбардировщиков, причем загруженных максимально. "Возмездие" Кремля, по их оценке, лишь подтвердило имеющиеся проблемы с авиацией.
В ночь на 7 июня во время российской массированной атаки произошел "прилет" по центру Харькова. Городской голова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты били одновременно ракетами, "Шахедами" и КАБ-ами, назвав эту атаку самой мощной за время полномасштабной войны.