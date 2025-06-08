В США считают, что Россия еще не нанесла "ответный удар" за масштабную атаку на аэродромы

Ответные действия Путина за удар по военным аэродромам в полной мере еще не произошли. Ожидается, что "удар возмездия" по Киеву будет включать как ракеты, так и беспилотники, и будет "асимметричным".

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Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказали на два американских чиновника.

Официальные лица США считают, что ответ России на операцию "Паутина", вероятно, станет серьезным и многосторонним, и ожидается в течение нескольких дней.

Возмездие, вероятно, будет включать в себя атаки БПЛА и удары ракетами.

Агентство подчеркивает, что чиновники говорили на условиях анонимности и не детализировали возможные цели России. При этом один из них заявил, что настоящая атака Москвы еще впереди и она будет "асимметричной".

Дипломатический источник заявил, что ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания.

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Ядерная месть Кремля: что может сделать Путин после удара по авиабазам, — СМИ

При этом российский эксперт Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман ожидает, что Москва может попытаться "наказать" СБУ за ее роль в нападении на стратегическую авиацию.

"Скорее всего, они попытаются нанести ответный удар по штаб-квартире (СБУ) или другим зданиям администрации региональной разведки", — сказал Кофман, добавив, что Россия также может атаковать украинские оборонные производственные центры, использовав для этого баллистические ракеты средней дальности.

В то же время он предположил, что варианты возмездия со стороны России могут быть ограничены, поскольку Кремль и так уже направляет большую часть своей военной мощи на Украину.

Напомним, 1 июня дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по российским самолетам А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Были атакованы сразу несколько военных аэродромов.

По результатам спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично Владимир Зеленский, был поражен 41 российский самолет.

После этого, 6 июня, ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами, заявив об "ответе" на "теракты киевского режима". В то же время аналитики ресурса Defence Express сообщили, что для атаки РФ подняла всего 7 стратегических бомбардировщиков, причем загруженных максимально. "Возмездие" Кремля, по их оценке, лишь подтвердило имеющиеся проблемы с авиацией.

В ночь на 7 июня во время российской массированной атаки произошел "прилет" по центру Харькова. Городской голова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты били одновременно ракетами, "Шахедами" и КАБ-ами, назвав эту атаку самой мощной за время полномасштабной войны.