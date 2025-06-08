У США вважають, що Росія ще не завдала "удару у відповідь" за масштабну атаку на аеродроми

Дії Путіна у відповідь за удар по військових аеродромах повною мірою ще не відбулися. Очікується, що "удар відплати" по Києву включатиме як ракети, так і безпілотники, і буде "асиметричним".

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Про це агентству Reuters на умовах анонімності розповіли на два американські чиновники.

Офіційні особи США вважають, що відповідь Росії на операцію "Павутина", ймовірно, стане серйозною і багатосторонньою, і очікується протягом кількох днів.

Відплата, ймовірно, включатиме в себе атаки БПЛА і удари ракетами.

Агентство підкреслює, що чиновники говорили на умовах анонімності і не деталізували можливі цілі Росії. При цьому один із них заявив, що справжня атака Москви ще попереду і вона буде "асиметричною".

Дипломатичне джерело заявило, що відповідь Росії, можливо, вже почалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі.

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При цьому російський експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман очікує, що Москва може спробувати "покарати" СБУ за її роль у нападі на стратегічну авіацію.

"Найімовірніше, вони спробують завдати удару у відповідь по штаб-квартирі (СБУ) або інших будівлях адміністрації регіональної розвідки", — сказав Кофман, додавши, що Росія також може атакувати українські оборонні виробничі центри, використавши для цього балістичні ракети середньої дальності.

Водночас він припустив, що варіанти відплати з боку Росії можуть бути обмежені, оскільки Кремль і так уже спрямовує більшу частину своєї військової потужності на Україну.

Нагадаємо, 1 червня дрони Служби безпеки України завдали удару по російських літаках А-50, Ту-95 і Ту-22 М3. Було атаковано одразу декілька військових аеродромів.

За результатами спецоперації "Павутина", перебіг якої контролював особисто Володимир Зеленський, було уражено 41 російський літак.

Після цього, 6 червня, ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами, заявивши про "відповідь" на "теракти київського режиму". Водночас аналітики ресурсу Defence Express повідомили, що для атаки РФ підняла всього 7 стратегічних бомбардувальників, причому завантажених максимально. "Відплата" Кремля, за їхньою оцінкою, лише підтвердила наявні проблеми з авіацією.

У ніч на 7 червня під час російської масованої атаки стався "приліт" по центру Харкова. Міський голова Ігор Терехов розповів, що окупанти гатили одночасно ракетами, "Шахедами" і КАБ-ами, назвавши цю атаку найпотужнішою за час повномасштабної війни.