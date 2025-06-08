У США вважають, що Росія ще не завдала "удару у відповідь" за масштабну атаку на аеродроми
Дії Путіна у відповідь за удар по військових аеродромах повною мірою ще не відбулися. Очікується, що "удар відплати" по Києву включатиме як ракети, так і безпілотники, і буде "асиметричним".
Про це агентству Reuters на умовах анонімності розповіли на два американські чиновники.
Офіційні особи США вважають, що відповідь Росії на операцію "Павутина", ймовірно, стане серйозною і багатосторонньою, і очікується протягом кількох днів.
Відплата, ймовірно, включатиме в себе атаки БПЛА і удари ракетами.
Агентство підкреслює, що чиновники говорили на умовах анонімності і не деталізували можливі цілі Росії. При цьому один із них заявив, що справжня атака Москви ще попереду і вона буде "асиметричною".
Дипломатичне джерело заявило, що відповідь Росії, можливо, вже почалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі.
При цьому російський експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман очікує, що Москва може спробувати "покарати" СБУ за її роль у нападі на стратегічну авіацію.
"Найімовірніше, вони спробують завдати удару у відповідь по штаб-квартирі (СБУ) або інших будівлях адміністрації регіональної розвідки", — сказав Кофман, додавши, що Росія також може атакувати українські оборонні виробничі центри, використавши для цього балістичні ракети середньої дальності.
Водночас він припустив, що варіанти відплати з боку Росії можуть бути обмежені, оскільки Кремль і так уже спрямовує більшу частину своєї військової потужності на Україну.
Нагадаємо, 1 червня дрони Служби безпеки України завдали удару по російських літаках А-50, Ту-95 і Ту-22 М3. Було атаковано одразу декілька військових аеродромів.
За результатами спецоперації "Павутина", перебіг якої контролював особисто Володимир Зеленський, було уражено 41 російський літак.
Після цього, 6 червня, ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами, заявивши про "відповідь" на "теракти київського режиму". Водночас аналітики ресурсу Defence Express повідомили, що для атаки РФ підняла всього 7 стратегічних бомбардувальників, причому завантажених максимально. "Відплата" Кремля, за їхньою оцінкою, лише підтвердила наявні проблеми з авіацією.
У ніч на 7 червня під час російської масованої атаки стався "приліт" по центру Харкова. Міський голова Ігор Терехов розповів, що окупанти гатили одночасно ракетами, "Шахедами" і КАБ-ами, назвавши цю атаку найпотужнішою за час повномасштабної війни.