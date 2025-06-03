Ядерна помста Кремля: що може зробити Путін після удару по авіабазах, — ЗМІ

Після того, як Україна провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію «Павутина», під час якої було знищено десятки російських військових літаків, від президента РФ Володимира Путіна можна очікувати будь-якої реакції.

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Існує велика ймовірність застосування тактичної ядерної зброї, переконує Daily Mail.

Таким чином він зможе продемонструвати свою непереможність і змусити Зеленського здатися.

Своєю чергою, Європа не має ефективного ядерного стримування.

Наприклад, Британія, яка після Холодної війни демонтувала тактичний ядерний арсенал, має лише стратегічні ракети Trident, непридатні для стримування подібного рівня загрози. Французькі системи зорієнтовані переважно на стримування, а не на превентивну відповідь.

Америка неодноразово попереджала, що не дозволить використання Росією тактичної ядерної зброї. Але оскільки президент Трамп вагається щодо зобов'язання своєї країни захищати Європу, Путін цілком може вирішити, що це ризик, на який варто піти. Адже він часто показував, що йому байдуже на міжнародну думку.

Видання окреслює чотири найімовірніші сценарії використання тактичної ядерної зброї:

Удар по скупченню українських військ на лінії фронту. Україна тримає свої сили якомога ширше розпорошені, але навіть у малонаселеному районі психологічний ефект такої атаки буде величезним; Атака на український військовий аеродром. Це стане прямим актом помсти за знищення десятків російських бомбардувальників. Цілком ймовірно, що це може призвести до загибелі спеціалістів НАТО, зокрема британських військових, які, за чутками, таємно допомагають Україні; Ядерна атака на атомну електростанцію. Навіть без прямої радіаційної загрози для Європи, руйнування реактора призведе до масштабного забруднення, наслідки якого можуть перевершити катастрофу в Чорнобилі; Бомбардування великого українського міста — Одеси або Києва. Це найстрашніший сценарій. Жертвами можуть стати сотні тисяч, і, попри масштаби трагедії, Путін може припустити, що НАТО не відповість симетрично.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росія хоче тимчасово припинити бойові дії, щоб виграти невелику паузу у війні.

Фокус повідомляв, що Росія модернізує пускові шахти стратегічних ракет біля кордону з Казахстаном, поблизу міста Ясний. У Росії плани секретних ядерних об’єктів опинилися у відкритому доступі. Їх оприлюднили у тендерній документації.