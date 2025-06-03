Ядерная месть Кремля: что может сделать Путин после удара по авиабазам, — СМИ

После того, как Украина провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию "Паутина", во время которой были уничтожены десятки российских военных самолетов, от президента РФ Владимира Путина можно ожидать любой реакции.

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Существует большая вероятность применения тактического ядерного оружия, убеждает Daily Mail.

Таким образом он сможет продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского сдаться.

В свою очередь, Европа не имеет эффективного ядерного сдерживания.

Например, Британия, которая после Холодной войны демонтировала тактический ядерный арсенал, имеет только стратегические ракеты Trident, непригодные для сдерживания подобного уровня угрозы. Французские системы ориентированы преимущественно на сдерживание, а не на превентивный ответ.

Америка неоднократно предупреждала, что не позволит использование Россией тактического ядерного оружия. Но поскольку президент Трамп колеблется относительно обязательства своей страны защищать Европу, Путин вполне может решить, что это риск, на который стоит пойти. Ведь он часто показывал, что ему безразлично международное мнение.

Издание очерчивает четыре наиболее вероятных сценария использования тактического ядерного оружия:

Удар по скоплению украинских войск на линии фронта. Украина держит свои силы как можно шире рассеянными, но даже в малонаселенном районе психологический эффект такой атаки будет огромным; Атака на украинский военный аэродром. Это станет прямым актом мести за уничтожение десятков российских бомбардировщиков. Вполне вероятно, что это может привести к гибели специалистов НАТО, в частности британских военных, которые, по слухам, тайно помогают Украине; Ядерная атака на атомную электростанцию. Даже без прямой радиационной угрозы для Европы, разрушение реактора приведет к масштабному загрязнению, последствия которого могут превзойти катастрофу в Чернобыле; Бомбардировка крупного украинского города — Одессы или Киева. Это самый страшный сценарий. Жертвами могут стать сотни тысяч, и, несмотря на масштабы трагедии, Путин может предположить, что НАТО не ответит симметрично.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия хочет временно прекратить боевые действия, чтобы выиграть небольшую паузу в войне.

Фокус сообщал, что Россия модернизирует пусковые шахты стратегических ракет у границы с Казахстаном, вблизи города Ясный. В России планы секретных ядерных объектов оказались в открытом доступе. Их обнародовали в тендерной документации.