Стамбул-3 или Минск-3 — что показали и скрыли переговоры Украины и России в Турции

Комментируя третий раунд мирных переговоров в Стамбуле, президент Зеленский отметил, что украинская дипломатия и в дальнейшем готова работать максимально быстро и продуктивно. Стоит ли ожидать от новой встречи делегаций Киева и Москвы продвижения на пути мирного урегулирования, выяснял Фокус.

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В традиционном вечернем обращении в четверг, 24 июля президент Зеленский рассказал о том, что заслушал доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции. "Я очень благодарен ребятам за эту работу. Наши представители, которые были в Турции на встрече с россиянами, предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное. Предложили встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира. Украина готова работать максимально быстро, максимально продуктивно", — резюмировал глава государства.

Владимир Зеленский: "Наши представители предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное" Фото: Getty Images

В то же время представитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт во время брифинга 25 июля подчеркнул, что США призывают Украину и Россию к продолжению прямых переговоров для полного прекращения огня и мирного урегулирования. "Могу заверить, что мы продолжаем способствовать прямым переговорам между Украиной и Россией", — добавил представитель Госдепа.

Как выглядит Стамбул-3 в зеркале мировых медиа

Недавние переговоры в Стамбуле активно анализируют влиятельные иностранные СМИ. Многие обозреватели констатируя, что существенного прогресса достичь не удалось, выражают надежду на то, что это может произойти в ближайшем будущем.

"Несмотря на отсутствие прорыва, последний раунд переговоров в Стамбуле все же дал намеки на прогресс.

Во-первых, готовность обеих сторон продолжать решать гуманитарные вопросы представляла собой редкую общую позицию в конфликте, в результате которого погибло или пострадало более миллиона человек.

Во-вторых, главы делегаций провели вторую личную встречу перед официальными переговорами. Частная встреча господина Умерова и господина Мединского длилась дольше официальной части переговоров. Именно эти неформальные встречи могут стать основой более содержательных будущих обсуждений", — отмечает The New York Times.

Зато CNN акцентирует: "Встреча в Стамбуле состоялась через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп дал Москве 50-дневный срок на заключение мира, иначе ей грозят "очень жесткие пошлины". Путин публично не признал ультиматум Трампа, а Москва продолжает обстреливать украинские города беспилотниками и ракетами, тогда как ее сухопутные войска продвигаются на востоке. Кроме угроз Трампа ввести новые санкции против России и других стран, закупающих российскую нефть, США также заключили соглашение о поставках нового оружия Киеву через европейских союзников. Эти шаги заметно отличаются от предыдущего подхода американского лидера к урегулированию конфликта. Правда, до сих пор неясно, повлияют ли последние решения Трампа на позицию Москвы в плане ее готовности к мирному урегулированию".

Китайское государственное информ агентство "Синьхуа", комментируя Стамбул-3, отмечает: "После короткого третьего раунда переговоров в Стамбуле, надежды на прекращение огня между Россией и Украиной остаются, что неудивительно, столь же хрупкими, как и раньше. Ни одна из сторон не говорит о прорыве. Правда, есть редкий проблеск прогресса: соглашение о еще одном обмене пленными, в который впервые включены и гражданские лица. Кроме очередного обмена пленными, обе стороны предприняли и другие усилия в медленном продвижении мира, но их пока не разглашают".

Эксперт: "Стамбульские переговоры всегда были и остаются частью гибридной стратегии РФ" Фото: Getty Images

В то же время влиятельное турецкое издание Daily Sabah отмечает следующее: "С самого начала Турция играла ключевую посредническую роль, организовав первые переговоры между Украиной и Россией в 2022 году. Трехсторонние переговоры возобновились в текущем году благодаря дипломатическому импульсу, предоставленному президентами США и Турции, которые поддерживали прямую связь и с Путиным, и с Зеленским. Сейчас военный тупик сохраняется: Россия удерживает около 20% территории Украины, включая Крым и части Донбасса. Между тем обе стороны в непубличных разговорах выражают осторожную готовность к предметным мирным переговорам, учитывая сохраняющуюся тупиковую ситуацию на поле боя и растущую экономическую напряженность".

Почему нынешние переговоры Украины и России в Стамбуле являются особенными

Стамбул-3, по убеждению политолога, кандидата политических наук Алексея Буряченко, в корне отличается от предыдущих двух. Аргументируя свою оценку в разговоре с Фокусом, эксперт подчеркнул: "Первые два раунда стамбульских переговоров были инициированы Путиным и им, а также российской пропагандой трактовались, как продолжение переговоров в Стамбуле образца 2022 года, где ключевой акцент — фактическая капитуляция Украины. Теперь же ситуация изменилась и точкой изменения стал недавний разговор Трампа и Путина — очень неудачный для главы Кремля. В результате, тогда как Трамп не спешил говорить о необходимости очередного раунда в Стамбуле, российская сторона в своих заявлениях постоянно на этой теме подчеркивала, заявляя о важности этой площадки. То есть, стамбульские переговоры всегда были и остаются частью гибридной стратегии РФ. Но мы сейчас действительно видим определенное видоизменение в результатах".

Видоизменение в результатах, по мнению политолога, обусловлено тем, что в рамках Стамбула-3 Россия, прежде всего, должна была дать политический сигнал США о готовности не только к обменам, но и к двум вещам: "Первый момент — сдвиг с места вопроса cease-fire, второй — начало синхронизации мирных меморандумов. Понятно, что по этим двум направлениям россияне занимаются абсолютной имитацией, но вместе с тем я бы в этом контексте обратил внимание, что РФ предложила создать три рабочие группы. Это означает, что Россия хочет перейти в стадию превращения Стамбула в "Минск", где также было много групп, которые бесконечно собирались и что-то обсуждали".

Эксперт: "Россия хочет перейти в стадию превращения Стамбула в "Минск"" Фото: Getty Images

Интересным моментом, "который абсолютно все обошли стороной", говорит Алексей Буряченко, является предложение россиян перейти в дальнейшем к переговорам в онлайн формате. "Эта инициатива свидетельствует о том, что российская сторона не хочет быть зависимой от американцев и украинцев относительно следующих стамбульских туров переговоров. При таком сценарии они абсолютно в любой момент могут говорить, что, мол, их рабочие группы в поле лба нарабатывают какие-то решения, а вопрос следующего Стамбула не будет для них настолько критичным, как было сейчас. Россияне очень испугались, что третьего тура может не быть, а теперь, как говорится, выдохнули с огромным облегчением", — акцентирует политолог.

В целом, по мнению Алексея Буряченко, пока пролонгирован стамбульский мирно-переговорный процесс, "американской стороне легче держать контролируемый уровень эскалации".

"Всем понятно, что Путин продолжит воевать, несмотря ни на что. Однако пока продолжается хотя бы такой имитационный переговорный процесс, все равно рефлексировать, скажем, на обстрелы мирных украинских городов американцам и европейцам будет легче. Это, во-первых, во-первых. Во-вторых, есть очень практическая составляющая, в которой заинтересованы и мы, и наши партнеры — время для налаживания финансово-логистического механизма по передаче американского вооружения за европейские средства Украине. Пока точки над "і" в этом вопросе до конца не расставлены и это требует определенного времени", — отмечает эксперт.

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Свидание с убийцей: почему Украина требует встречи Зеленского и Путина и когда она состоится

В сухом остатке, считает политолог, по итогам Стамбула-3 Украина перетянула инициативу на себя, предложив встречу Зеленского и Путина уже в августе, РФ — пролонгировала дальнейшие переговоры, избегая санкций, а европейцы и американцы получили время для того, чтобы договориться между собой по вооружению для Украины.

Непосредственный контакт лидеров Украины и РФ, на котором настаивает Киев, мог бы дать ощутимый толчок мирному процессу, однако, констатирует Алексей Буряченко, Путин всячески будет избегать такой "очень некомфортной встречи".

Когда в мирно-переговорном процессе ждать существенных сдвигов

Констатировав, что позиции Киева и Москвы по установлению мира являются абсолютно разнополярными, политолог, кандидат политических наук Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом, заметил: "Несмотря на довольно оптимистичные нотки в западных медиа, лично я бы не стал надеяться на какой-то прогресс в процессе мирного урегулирования, поскольку Россия свою позицию фактически не изменила. То есть, Москва и в дальнейшем настаивает на своих максималистских требованиях, которые не укладываются не то, что в правовое поле — в рамки здравого смысла".

Эксперт: "Дорогу встрече Зеленского и Путина может открыть контакт Трампа с Си Цзиньпинем" Фото: Getty Images

Коварной игрой Кремля считает эксперт, озвученное в рамках Стамбула-3 предложение РФ относительно дальнейших контактов делегаций в онлайн формате: "Российская сторона говорит, что эта идея продиктована мотивами экономии, чтобы, мол, каждый раз не летать в Турцию. Но на самом деле дело не в этом. Я думаю, это все означает сведение на нет ощутимого прогресса в ближайшие недели-месяцы. То есть, Москва прогнозируемо тянет время".

Что же касается вероятной встречи Владимира Зеленского с Путиным, то политолог считает ее нереальной в ближайшей перспективе.

Сейчас, убежден Станислав Желиховский, есть большой вопрос относительно того, выйдет ли вообще за рамки гуманитарных тем, стамбульский формат. Вполне возможно, прогнозирует эксперт, ближе к осени в повестке дня появится политический круг вопросов, который сдвинет ситуацию в переговорном треке с мертвой точки и тогда уже можно будет говорить о встрече лидеров Украины и России. Дорогу этой встрече, по мнению аналитика, гипотетически может открыть предварительный уже анонсированный контакт Трампа с Си Цзиньпинем.