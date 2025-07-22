Свидание с убийцей: почему Украина требует встречи Зеленского и Путина и когда она состоится

В ходе третьего раунда прямых переговоров между Украиной и РФ, который состоится в ближайшее время в Стамбуле будет, среди прочего, обсуждаться и вопрос организации встречи на уровне лидеров государств, сообщил президент Зеленский. Что может принести Киеву его прямой контакт с Путиным, выяснял Фокус.

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Представители Украины готовятся к следующему раунду встречи с Россией в Турции 23 июля, заявил в традиционном вечернем обращении в понедельник Владимир Зеленский. Несколько ранее глава государства озвучил и повестку дня следующей встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров.

Между тем турецкое издание İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что в Стамбуле могут состояться технические консультации по обмену пленными, гуманитарной помощи и защиты объектов инфраструктуры.

Готовность РФ принять участие в переговорах уже подтвердил спикер Кремля Песков. Он также добавил, что состав российской делегации не изменится. В то же время росСМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщают, что встреча запланирована на 24 июля и в ходе нового переговорного раунда стороны планируют обсудить переданные друг другу на последних переговорах "мирные меморандумы" и ряд гуманитарных вопросов.

Напомним, крайний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Москва передала Киеву свой так называемый мирный меморандум с шорт-листом априори неприемлемых ультиматумов. Зато первая и единственная закрытая встреча Владимира Зеленского с главой Кремля состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в рамках саммита "нормандского формата".

При каких условиях Путин может согласиться на очную встречу с Зеленским

Официальный Киев последовательно проводит линию о необходимости встречи Украины и России на высшем уровне, поскольку в РФ все решает Путин, констатирует политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. Очертив этот момент в разговоре с Фокусом, эксперт добавил: "Собственно поэтому и неудивительно, что как только начал восстанавливаться или то бишь — перезапускаться переговорный процесс, сразу Украина начала последовательно заявлять о том, что ключевое значение имеют прямые переговоры Зеленского с Путиным, поскольку предметно об установлении мира можно говорить только с руководителем РФ. То есть, в России сейчас никто больше не имеет полномочий для принятия решений. Поэтому мы продолжаем эту позицию каждый раз озвучивать и доносить, потому что если бы мы резко изменили свое мнение по этому поводу, это выглядело бы нерационально и несколько странно".

Комментируя вероятность встречи Зеленского с Путиным в обозримом будущем, эксперт отметил: "Я такой возможности в ближайшее время не вижу, поскольку пока Российская Федерация не находится в той ситуации, когда она прижата к стене и вынуждена соглашаться на встречу такого уровня. Россияне все еще верят, что могут продвинуться вперед на фронте. Позиция РФ может измениться, если Трамп действительно введет санкции, хотя это сомнительно, поскольку Дональд Фредович — это балабол межгалактического масштаба и его слова весят обычно меньше, чем ничего".

В случае, если по истечении 50-ти дней, которые президент США отвел РФ для установления мира , Вашингтон таки введет вторичные санкции в отношении стран, покупающих российские нефтепродукты, прогнозирует эксперт, ситуация может существенно измениться.

"При таком развитии событий Путин увидит, что Трамп наконец-то начал отвечать за свои слова. Впрочем, если пятьдесят дней исчерпаются и обещания Трампа окажутся очередным "пуком в лужу", гипотетическая встреча Зеленского с Путиным, как ни крути, не будет иметь никакого результата", — заключает Максим Несвитайлов.

Какие геополитические факторы могут ускорить встречу лидеров Украины и России

В то же время политолог, партнер агентства по правительственным связям и коммуникациям Good Politics Максим Джигун в разговоре с Фокусом акцентирует: "Прежде всего, я обратил бы внимание на то, что Украина совсем не случайно начала инициировать возобновление переговорного процесса с российской стороной. Дело в том, что 50-дневный ультиматум Трампа дает Украине возможность создать с одной стороны дополнительное давление на Россию, а с другой — в очередной раз продемонстрировать Штатам свою заинтересованность в скорейшем мирном урегулировании".

Выразив убеждение в том, что Путин пока не заинтересован во встрече с украинским визави, эксперт резюмировал: "Незаинтересованность Путина продиктована несколькими причинами. Во-первых, он хочет продолжать войну, а хоть какие-то договоренности в рамках мирного процесса, могут ему в этом смысле вставлять палки в колеса. Во-вторых, прямой контакт с президентом Зеленским — это признание Украины, как субъектного государства, в котором есть политическое и военное руководство, с которым нужно считаться. С другой же стороны, Путин сейчас оказывается на политической растяжке, никак не реагируя на призывы Трампа относительно 50-дневного срока окончания войны".

Моделируя дальнейшую тактику Кремля, политолог отметил, что РФ будет стремиться затягивать время в надежде на то, что по результатам 50-дневного срока Трамп все же смягчит свои обещания относительно антироссийских пошлин и санкций и продолжит переговорный процесс. "То есть россияне, грубо говоря, хотят жевать переговорную резину только для того, чтобы с течением времени менялись геополитические обстоятельства. Вот сейчас актуализируется кейс ядерной программы Ирана и т.д.", — подчеркивает Максим Джигун.

Отвечая на вопрос, какие факторы все же могут заставить Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, политолог отметил, что весомую роль в этом смысле играет военное усиление Украины.

"Недаром британцы говорят, что в течение всех этих 50-ти дней Трампа будут перевооружать Украину и недаром немцы договариваются о передаче нам своих систем Patriot взамен на американские", — обращает внимание аналитик.

По убеждению Максима Джигуна, в случае, если активизация союзников Украины приведет к тому, что ситуация на поле боя станет для россиян "предсказуемо нехорошей", готовность Путина к дипломатическому урегулированию вырастет в десятки раз. В данном контексте политолог вспоминает деоккупацию части Херсонщины и Харьковщины в 2022 году, после которой россияне "чуть ли не из каждого утюга визжали" о готовности к встрече с украинским руководством для достижения каких-то договоренностей.

Кроме военного усиления Украины, на изменение позиции Путина в смысле его готовности встретиться с Зеленским, считает эксперт, также может повлиять давление на Россию со стороны Китая. В частности, если Трампу удастся отыскать болевые экономические точки КНР и сильно на них надавить, констатирует Максим Джигун, Пекин вне всякого сомнения повлиял бы на Кремль и встреча лидеров Украины и России рано или поздно таки состоялась бы.