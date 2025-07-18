Красные линии Белого дома: что Трамп сделает с Путиным в случае его отказа от мира за 50 дней

Владимир Зеленский, комментируя решение президента США о выделении РФ 50 дней для завершения войны, отметил, что это может принести украинцам больше смертей и разрушений. О чем в целом свидетельствует реакция официального Киева на дедлайн Белого дома и как будут развиваться события после завершения очерченного срока, выяснял Фокус.

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О том, что каждый из пятидесяти дней, которые президент Трамп дал России для завершения войны, может принести еще больше смертей и разрушений для украинцев, Владимир Зеленский сказал в свежем интервью The New York Post, которая считается любимой газетой нынешнего главы Белого дома.

Владимир Зеленский об ультиматуме Трампа: "Пятьдесят дней для нас — это просто ужас, каждый день страшный" Фото: Getty Images

"Я очень благодарен президенту Трампу за поддержку санкций в отношении России, в частности потенциальных 100-процентных тарифов против стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение. Однако 50-дневный срок означает лишь еще больше смертей и разрушений в течение почти двух месяцев. Пятьдесят дней для нас — это просто ужас, каждый день страшный", — акцентировал глава государства.

По его убеждению, сейчас необходимо заставить Путина завершить войну: "Если Украина должна сделать это самостоятельно, нам придется пройти очень долгий путь с большими потерями, чтобы убедить его, что закончить войну очень важно, потому что это не просто слова — нужны серьезные рычаги влияния".

Какова позиция США и РФ относительно 50 дней на установление мира

Между тем, сам Трамп на днях заявлял, что не считает слишком длинным срок в 50 дней, которые он дал стране-агрессору для мирного урегулирования. В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, что произойдет в случае отказа Путина договариваться о мире через 50 дней, президент США сказал, что "будет очень плохо".

Между тем в ночь на пятницу, 18 июля по Киеву, в Госдепе отметили, мол, президент Трамп "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. "Я думаю, что он (Трамп — Фокус) — это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта было реализовано", — отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс. Кроме того, она заверила, что Дональд Трамп "непременно будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны".

Дмитрий Медведев, комментируя дедлайн от Трампа, отметил: "Трамп выдвинул театральный ультиматум Кремлю" Фото: Getty Images

Зато заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя в соцсети X дедлайн от Трампа, отметил: "Трамп выдвинул театральный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было безразлично".

Какие прямо противоположные сценарии могут развернуться после завершения 50-дневного дедлайна Трампа

Подчеркнув, что почти никто, особенно в Украине не ожидает, что Путин за 50 дней согласится на мир, политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом подчеркнул: "Такой сценарий крайне маловероятен, в том числе и потому, что для Путина это будет проявлением слабости. Кроме того, Путин хочет хотя бы частично достичь своих целей в войне против Украины. Учитывая это, вопрос о том, что будет делать Трамп в дальнейшем действительно актуален. Сам Трамп говорит, что задействует прежде всего санкционный механизм, впрочем я не думаю, что речь пойдет о революционных шагах, которые способны заставить Путина к реальному завершению войны — скорее они просто несколько усложнят ситуацию для Кремля. То есть, если будут 100% пошлины на торговлю с Россией, это абсолютно ничего не даст, поскольку объемы торговли США с РФ не очень большие — всего несколько миллиардов долларов, что не повлияет на российскую экономику".

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50 дней на мир: как Путин будет реагировать на дедлайн по войне от Трампа

Впрочем, что касается кейса вероятного введения санкций в отношении крупнейших торговых партнеров РФ — Китая, Индии и Турции, то здесь, по словам политолога, "есть вопросы". "Существуют большие сомнения, что в отношении этих стран будут 100% рестрикции, потому что это может заблокировать торговлю США с КНР, а это Вашингтону невыгодно, поскольку он, только что найдя компромисс с Пекином, не хочет обострять торговые отношения. Трамп сейчас очень мягкий к Китаю и он явно хочет договориться с Си Цзиньпином по широкому кругу вопросов. Словом, ему не очень удалось договориться с Путиным и он переключился на лидера КНР. Поэтому вероятность каких-то жестких санкций в отношении Китая крайне мала. В то же время может быть влияние на Индию, но в целом я считаю, что Трамп будет действовать по апробированной на таможенной политике схеме: сначала он будет угрожать, а потом договариваться. Я думаю, что цель не полностью прекратить закупку российской нефти, а сократить ее объемы. Поэтому, думаю, санкции будут точечными — в отношении конкретных компаний, а не стран в целом", — прогнозирует Владимир Фесенко.

Эксперт не исключает, что Путин может изменить позицию вплотную к завершению 50-дневного дедлайна Трампа Фото: Getty Images

В случае дальнейшей эскалации военных действий со стороны России эксперт прогнозирует выделение дополнительных вооруженных постачат США для Украины. При этом политолог не исключает, что Трамп, будучи недовольным позицией РФ, может предоставить символическое разрешение на поставки Киеву дальнобойных ракет, "чтобы поднять цену вопроса для Москвы за счет ударов по российскому тылу".

"В целом, я считаю, что после этих 50-ти дней — в течение сентября, октября и вплоть до конца года могут разворачиваться два прямо противоположных сценария. Все будет зависеть от поведения Путина и действий Трампа. Если оба будут демонстрировать жесткость и непреклонность, противостояние будет только усиливаться. Причем, если будут удары Украины дальнобойным западным оружием по российским тылам, я не исключаю, что РФ может угрожать применением ядерного оружия. Россияне, чувствуя, что Трамп не хочет обострения, могут бить постоянно в эту болевую точку. То есть, с этой стороны, усиление противостояния между США и Россией представляется вполне реальным. С другой же стороны, если Путин почувствует, что усиление этого противостояния и война против Украины может создать действительно серьезные проблемы, он может пойти на восстановление более-менее реалистичных переговоров о прекращении огня. Пока что это менее вероятный сценарий, но он тоже возможен", — заключает Владимир Фесенко.

С какой целью Трамп выбрал тактику "50 дней на мир"

В то же время политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Если в течение 50-ти дней не начнутся реальные переговоры с точки зрения понимания Соединенных Штатов, то есть с конкретными сроками и условиями завершения как минимум горячей фазы войны, Трампу уже придется не говорить, а вводить те тарифы и пошлины, о которых он заявлял. То есть, речь идет о 100% как для России, так и для стран, покупающих у нее, в частности, нефтепродукты. А вообще, знаете, мне кажется, у Трампа есть определенный расчет, что эти страны за 50 дней или надавят на Россию, или ощутимо ограничат свое присутствие в торговых процессах с ней, что тоже негативно повлияет на РФ".

В том же случае, если Путин не откажется от продолжения войны, отмечает эксперт, мы услышим новые заявления со стороны США по военно-технической поддержке Украины.

"Не скажу, что Трамп, озвучив заявление о 50 днях, загнал себя в тупик, но все же он взял на себя определенные обязательства и я думаю, что тактика "пятьдесят дней" была выбрана с расчетом на то, что Путин все же изменит свою позицию", — подчеркивает политолог.

Эксперт: "Я считаю, что Трамп будет действовать по апробированной на таможенной политике схеме: сначала он будет угрожать, а потом договариваться" Фото: Getty Images

Игорь Рейтерович не исключает, что глава Кремля таки может изменить позицию вплотную к завершению 50-дневного дедлайна Трампа, то есть до 3 сентября. Впрочем, отмечает эксперт, таких переговоров, которые были до этого времени в Стамбуле уже будет недостаточно: "Это должна быть совсем другая и очень быстрая картинка, потому что Трамп очень любит быстрые решения". Отвечая на уточняющий вопрос о том, какими должны быть конкретные цвета этой самой быстрой картинки, политолог отметил, что это — как минимум две встречи Украины и РФ в течение предельно короткого промежутка времени, а также установление реального перемирия на фронте. В дальнейшем же, прогнозирует эксперт, переговоры могут растянуться на определенный период времени, "но перемирие при этом должно действовать". Именно это, по убеждению Игоря Рейтеровича, будет маркером для Трампа в плане определения дальнейшей тактики в отношении России.