Мистер мускул: как и когда Трамп продемонстрирует Путину "сильную руку" Соединенных Штатов

С призывом к Дональду Трампу возобновить военную поддержку Украины и вообще быть более решительным в поддержке Киева обратилась редакция The New York Post, которая считается любимым изданием президента США. При каких условиях глава Белого дома действительно может проявить жесткость в отношении РФ, выяснял Фокус.

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В специальном обращении редакции The New York Post (NYP), которая считается любимой газетой Дональда Трампа, которую ему подают каждое утро перед началом работы в Овальном кабинете, говорится, прежде всего, о необходимости усиления поддержки Украины. В частности, NYP обращает внимание на то, что после призыва Трампа к Путину прекратить агрессию тот вместо этого совершил крупнейший обстрел Киева с начала полномасштабного вторжения.

"Так почему же, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?", — спрашивают авторы публикации, напоминая о решении Пентагона приостановить военные поставки Украине.

"Путин готов пролить кровь своего народа в последней попытке удержать империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это будет угрожать не только Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы, а терпение коротко. Хозяин Кремля понимает только силу и будет продолжать оскорблять и игнорировать вас, если Соединенные Штаты не обязуются защищать Киев. Падение Украины дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве. Не отступайте!", — призывает Дональда Трампа коллектив The New York Post.

Путин понимает только силу и будет продолжать оскорблять и игнорировать Трампа, заявили в NYP Фото: Council on Foreign Relations

Вскоре после выхода этой публикации, в ответ на вопрос журналистов о том, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает Израилю, Трамп отметил: "Я помогаю Украине, я много помогаю ей...". В то же время глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что эта война никогда не началась, если бы он был президентом в тот момент.

Какой акцент и почему должна ставить Украина в диалоге с Трампом

Слова Трампа о том, что он много помогает Украине, по мнению политолога, главы Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко, можно трактовать, как сигнал того, что вопрос разблокирования военной американской помощи, которая находится сейчас в Польше уже в процессе. Впрочем, отмечает эксперт в разговоре с Фокусом, Украине следует переходить в сотрудничестве с Вашингтоном на коммерческие рельсы: "Нам необходимо дожимать кейс закупки американского оружия, в том числе средствами партнеров, в том числе и Германии. Но решительности, к которой Трампа призывают американские журналисты и даже последовательного постоянства от него ждать не следует. Скорее мы будем свидетелями импульсных шагов президента США, при этом импульсы эти следует правильно направлять за счет усиления двухпартийной поддержки. Словом, я не являюсь оптимистом в отношении Трампа, но думаю, что его можно вывести из-под российского влияния. Все будет зависеть от того, кто больше будет "сидеть на ушах" Трампа. А то, что мы увидели в материале The New York Post — это правильный шаг, но это лишь один шаг, а их нужно много".

Напомнив историю о том, как после игры в гольф с сенатором Линдси Грэмом Трамп включил зеленый свет антироссийскому сакционному законопроекту, эксперт подчеркнул: "Это маленькие, но определяющие шаги, тем более, что сам Путин обрезает Трампу поле для маневров. Но при этом всем санкции с роскомпаний снимаются. То есть, где нужны реальные шаги, результат получает Россия, а где речь идет о риторике в заигрывании с американским обществом Трамп показывает, что он на украинской стороне".

У Киева, считает Игорь Чаленко, есть "три кита", по которым нужно неустанно двигаться: усиление поддержки Украины, углубление санкционного режима в отношении страны-агрессора и дальнейшая дипломатическая работа, в том числе — совместная с евросоюзниками. "В целом, я бы сейчас в диалоге с Вашингтоном делал бы акцент на антикитайской политике. То есть, если уже сейчас внешнеполитическое ведомство КНР через гонконгскую газету выдает четкий месседж о том, что Китаю невыгодно поражение России, то, спрашивается, а разве Трамп хочет действовать синхронно с Пекином? Имею в этом большое сомнение. Поэтому нужно показывать, что США и КНР являются геополитическими противниками, чтобы реперная тема, которую мы видим сейчас и видели при Байдене о том, чтобы, не дай Бог РФ не проиграла, сошла на нет. В сложившейся ситуации очевидно, что нужно менять определенную систему координат", — заключает Игорь Чаленко.

Каким образом и когда Трамп изменит политику США в отношении России

В то же время политолог, кандидат политических наук Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Я глубоко убежден, что Трамп понимает все те риски, которые были обозначены в публикации The New York Post. Вопрос заключается в том, что только сейчас начинает кристаллизоваться доктринальное видение самого Трампа относительно внешней политики, которую он будет проводить, как президент США во время своей второй каденции. После проактивных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке вице-президент Вэнс впервые публично сказал, что США будут отходить от политики глобалистов, то есть влияния на другие страны через мягкую силу, а благодаря двусторонним взаимоотношениям, реализовывать так называемую доктрину Трампа".

Американские журналисты ждут от Трампа более серьезных шагов по Украине Фото: Getty Images - Getty

Для того, чтобы Трамп мог действовать в вопросе России так же активно, как он действовал во время ближневосточного обострения, считает эксперт, "ему нужно было закрыть некоторые другие "хвосты" и направления, которые его постоянно отвлекали от миротворческого трека".

"Отвлекающих направлений есть три. Первое — внутренние реформы в США плюс миграционная политика. Второй — Ближний Восток (начиная Палестиной, заканчивая Ираном), который постоянно триггеровал Трампа и он не мог на него не реагировать. И третье направление — выполнение своего политического обещания о том, что он заставит Европу платить за свою безопасность. На недавнем саммите НАТО в Гааге было принято таки решение о выделении странами-членами 5% ВВП на вопросы безопасности, то есть Трамп свое обещание выполнил. И на этом этапе, а также на фоне неудачного разговора с Путиным, убежден, президент США начнет перестраивать фокус на урегулирование российско-украинской войны, потому что просто отмахнуться от этого вопроса он не может", — аргументирует политолог.

По мнению Алексея Буряченко, президент Трамп ранее не проявлял решительности в отношении РФ, поскольку "не хотел распыляться", осознавая, что вести даже политическую войну одновременно на нескольких фронтах ему будет чрезвычайно сложно. Именно поэтому, убежден эксперт, "а не из-за большой любви к Путину", Белый дом в диалоге с Кремлем использовал преимущественно мягкую риторику.

Комментируя вопрос готовности Дональда Трампа задействовать в отношении Москвы формулу "мир через силу", аналитик отметил, что президент США уже вполне созрел к такой линии. Первым свидетельством этого, подчеркивает политолог, станет принятие уже в ближайшее время несколько видоизмененного законопроекта Грэма-Блюменталя. Это — на первом этапе. На втором же, прогнозирует эксперт, на фоне "стабилизирующих разговоров" Трампа с Зеленским Украина может рассчитывать на необходимые системы ПВО и ракеты к ним. Именно санкции и системы ПВО, резюмирует Алексей Буряченко, являются наглядной демонстрацией Трампа Путину готовности быть к нему не таким "нежным и позитивным", как раньше.