Трамп заявил, что "очень много" помогает Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп очень много помогает Украине, хотя российско-украинской войны не было бы, если бы в 2022 году он был главой Белого дома вместо Джо Байдена.

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"Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, почему США не помогут Украине так же, как они помогли Израилю.

Американский президент также подчеркнул, что недавно имел хороший телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а разговором с президентом РФ Владимиром Путиным был очень разочарован.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что выборы 2020 года в США были якобы сфальсифицированы.

"И если бы выборы не были сфальсифицированы, не было бы войны с Россией сейчас. И у нас бы не было инфляции, и не было бы ужасного Афганистана. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны (вывод войск США из Афганистана, — ред.). Не было бы октябрьского "шоу ужасов" с Израилем и ХАМАС и недавнего противостояния с Ираном", — отметил Трамп.

Напомним, 4 июля Трамп рассказал о поставках оружия Украине и разговоре с Путиным.

Фокус также писал о том, что Владимир Зеленский и лидеры ЕС уговаривают Дональда Трампа не останавливать военную помощь Украине.