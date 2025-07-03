Встреча с Путиным и ракеты от США: Зеленский намекнул на серьезный разговор с Трампом (видео)

Владимир Зеленский и лидеры ЕС уговаривают Дональда Трампа не останавливать военную помощь Украине. Евросоюз не поможет ВСУ ракетами РАС-3 для систем Patriot.

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Украина рассчитывает на продолжение американской военной помощи. Европа не обеспечит полный спектр вооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с лидерами Евросоюза в Дании.

По словам украинского лидера, его страна рассчитывает на продолжение военной помощи от Штатов. Европа не может обеспечить полный спектр вооружений, включая ракеты РАС-3 для систем ПВО Patriot.

Украина также рассчитывает на собственное производство вооружений, но для этого нужно предоставить больше денег.

"Мы говорили об этом сегодня. У нас действительно хорошие отношения с Европой. Мы рассчитываем на ЕС, на Данию", — заметил он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен добавила, что война с Россией касается не только Украины, но и всей Европы.

"Если мы хотим защитить Украину и Европу, мы должны обеспечить Украине необходимую помощь. Мы надеемся, что США продолжат поддерживать Украину. Если возникнут какие-то пробелы, я считаю, что мы должны быть готовы их заполнить", — сказала она.

Разговор Трампа с Путиным

Глава государства прокомментировал телефонный разговор Трампа и Путина, начавшийся в 17:00 по киевскому времени. По его словам, оба президента — абсолютно разные люди и у них якобы мало общих тем для общения.

"Я не уверен, что у них много общих тем. Это совершенно разные люди. Но если мы говорим об Украине, мы сразу говорили об идее безусловного прекращения огня, которую выдвигал президент Трамп", — отметил Зеленский.

В России решения принимает только Путин и чтобы установить мир, нужна встреча на уровне лидеров. В то же время Зеленский также объявил о телефонном разговоре с Трампом завтра или в ближайшие дни.

"Что касается двусторонних отношений с США и их поддержки, надеюсь, мы поговорим об этом с президентом Трампом", — сказал Зеленский.

Стремление Украины в Евросоюз

Украина далее идет по пути членства в Евросоюз, но ей нужна поддержка. Ни одна страна не остановит Украину, но многое зависит от единства внутри ЕС.

"С нашей стороны мы сделаем все, что можем. Так или иначе мы справимся с этим", — заключил президент.

Напомним, в Венгрии приобретает популярность рекламная кампания, в которой Зеленского сравнивают с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром. Главный ее смысл — доказать, что "сейчас Венгрии не нужны клоуны".

Зеленский встречался с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. По ее итогам президент Украины заявил об обсуждении "всех действительно значимых вопросов".