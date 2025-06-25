Зеленский встретился с Трампом на саммите НАТО: о чем говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге была "продолжительной и содержательной".

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В соцсетях он подчеркнул, что во время диалога они обсудили все действительно значимые вопросы.

"Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира".

Зеленский поблагодарил Трампа и США и пообещал позже раскрыть детали.

Ранее Фокус писал, что Зеленский впервые за время войны появился на публике в костюме. Перед визитом на саммит НАТО президент Украины заявлял, что Владимир Путин может напасть на одну из стран Альянса в ближайшие пять лет.В соцсетях Владимир Зеленский подчеркнул, что во время диалога они обсудили все действителльно занчимые вопросы.