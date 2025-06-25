Зеленський зустрівся з Трампом на саміті НАТО: про що говорили президенти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі була "тривалою і змістовною".

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У соцмережах він підкреслив, що під час діалогу вони обговорили всі справді значущі питання.

"Говорили про те, як домогтися припинення вогню і справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру".

Зеленський подякував Трампу і США та пообіцяв пізніше розкрити деталі.

Раніше Фокус писав, що Зеленський вперше за час війни з'явився на публіці в костюмі. Перед візитом на саміт НАТО президент України заявляв, що Володимир Путін може напасти на одну з країн Альянсу в найближчі п'ять років. У соцмережах Володимир Зеленський наголосив, що під час діалогу вони обговорили всі справді важливе питання.