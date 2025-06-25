Впервые за время войны с РФ: Зеленский появился на саммите НАТО в черном костюме (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в черном костюме. Глава государства обещал отказаться от милитари-стиля только после завершения войны с Россией.

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Видео выхода Зеленского из машины публикуют в YouTube. На представленных кадрах можно увидеть образ главы государства: Зеленский появляется на публике в куртке и черной рубашке без галстука.

Стоит отметить, что черную куртку и рубашку Зеленский уже надевал на официальные встречи. Схожий костюм был на Зеленском во время беседы с британским королем Чарльзом III в Виндзорском замке.

Монарх не менял своих предпочтений, выбрав серый костюм с белой рубашкой и светлым галстуком.

Зеленский и Чарльз III встречались в Виндзорском замке

Кроме этого, во время визита в Берлин в мае Зеленский также появился на публике в черном костюме. Такой же костюм на нем был на церемонии похорон Папы Франциска и инаугурации Папы Льва XIV.

После появления Зеленского в костюме на встрече с Чарльзом III СМИ писали, что такой поступок наверняка разозлит президента США Дональда Трампа.

Дизайнер президента Украины Эльвира Гасанова ранее говорила, что во время войны политикам, а тем более президентам не нужны костюмы.

"Его [Зеленского] стиль задает стандарт лидерства в 21-м веке. Он сильный человек и военный лидер. Это не просто внешний вид, а часть его послания миру, что он стоит рядом с народом", — поясняла она.

Напомним, Зеленский перед визитом на саммит НАТО заявлял, что президент России Владимир Путин может напасть на одну из стран Альянса в ближайшие пять лет.

Также президент Украины рассказівал о планах РФ начать новые военные операции в Европе, несмотря на западные санкции.