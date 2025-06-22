"Есть доказательства": РФ готовит новые военные операции на территории Европы, — Зеленский (фото)

Глава государства заявил, что РФ планирует провести новые военные операции в Европе несмотря на то, что несет серьезные убытки из-за введенных санкций. Зеленский добавил, что соответствующая информация будет передана западным партнерам.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России планирует проведение новых военных операций в Европе. Глава государства отмечает, что РФ продолжает нести ощутимые убытки из-за введенных санкций, которые становятся принуждением к окончанию войны, говорится в сообщении главы государства.

Сообщается, что глава государства заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова, где обсудили "много деталей относительно ситуации в России", в частности в российском ОПК, и каковы основные болевые точки россиян, чтобы добиться "существенного снижения российского потенциала агрессий".

Сообщение Зеленского о намерениях РФ (скриншот из Telegram / Zelenskiy Official)

"Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы. Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления", — сообщил Зеленский.

По словам президента, украинская сторона намерена информировать партнеров о полученной информации украинской разведкой. Также готовятся совместные решения на совместную защиту вместе с Великобританией и Евросоюзом, резюмировал глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что РФ этим летом готовит новую атаку с территории Беларуси. Глава государства отметил, что Россия планирует попробовать такую атаку под прикрытием военных учений.

Впоследствии стало известно, какой может быть угроза для Украины из Беларуси. По словам эксперта Агиля Рустамзаде, новое наступление России на Киев с территории Беларуси пока невозможно, поскольку для этого не хватает ударной группировки и логистической подготовки.