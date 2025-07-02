"Не нужны клоуны": в Венгрии выпустили антиукраинскую рекламу с Зеленским и соперником Орбана (видео)

Рекламная кампания сравнивает главного соперника Виктора Орбана на парламентских выборах 2026 года с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госпропаганда утверждает, что сейчас Венгрии "не нужны клоуны".

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Плакаты со слоганами "похожи как два яйца" и карикатурными изображениями Зеленского с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром появились в интернете и даже общественных местах. На это обратило внимание издание 444.hu.

В YouTube венгерский рекламный ролик набрал 1,1 млн просмотров.

Петер Мадьяр может составить серьезную конкуренцию Орбану на выборах

Примечательно, что Мадьяр может составить серьезную конкуренцию Орбану на выборах. Заказчик рекламы — компания Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, ее название можно перевести как "Национальное движение сопротивления".

Мадьяр и Зеленский похожи любовью к сцене и хозяевами, утверждается в рекламе

Авторы ролика утверждают, что Мадьяр и Зеленский похожи любовью к сцене и хозяевами, по просьбе которых последний якобы втягивает Европу в войну с Россией.

"Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Оба Зеленских — хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. Сейчас, нам не нужны клоуны", — говорят авторы рекламы.

В соцсети Х появились мемы-ответы на новую кампанию. Их создатели поместили фотографии президента России Владимира Путина и Орбана. Это намекает на союз двух лидеров.

Реклама Зеленского и Мадьяра: позиция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на атаку госпропаганды Венгрии. Спикер МИД Георгий Тихий сначала опубликовал фотографию данной рекламной кампании и далее наложил надпись "Осторожно, венгерская пропаганда".

"Вместо того, чтобы объяснить венгерскому народу, как они испортили экономику, правительство рисует карикатуры на президента Украины. Выглядит тупо, скучно и неубедительно", — заметил он.

Напомним, Орбан утверждал, что по результатам инициированного им референдума Voks2025 венгры остановили процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

Зеленский уверен, что политика Орбана — антиукраинская. Однако позиция премьера не отражает мнение венгерского общества.