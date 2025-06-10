"Это недопустимо": Зеленский возмутился, что венгерский премьер использовал его фото для выборов

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует войну РФ против Украины в своих политических целях накануне парламентских выборов.

Related video

Об этом Зеленский сказал в интервью венгерскому порталу Válasz Online.

По словам президента Украины, политика Орбана является антиукраинской, однако он уверен, что эта позиция не отражает мнение всего венгерского общества.

"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Орбан делает "историческую ошибку", не осознавая, что такая политика приведет к радикализации венгерского общества и росту антиукраинских настроений.

"Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле. Потому что реальность не должна отличаться от политики. Если вы готовы к честным отношениям, мы найдем рамки. Но так, используя мое лицо для собственных выборов? Я не давал на это согласия. Я президент другой страны. Это неправильно, что он использует меня для своей внутренней политики. Билбордов Орбана в других странах нет. Потому что это было бы неэтично", — подчеркнул он.

Отметим, ранее в этом году венгерские власти разместили в стране билборды, на которых изображены президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской народной партии Манфред Вебер. На них написано: "Они примут Украину в ЕС, но мы заплатим цену! Голосуй "нет!

На билборде написано: "Они примут Украину в ЕС, но мы заплатим цену! Голосуй "нет! Фото: AFP/Attila Kisbenedek

Напомним, 4 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан выступать против вступления Украины в ЕС. Политик заявил, что Украина "высосет каждый евро, форинт и злотый", которые "тратятся на укрепление европейских семей, фермеров и промышленности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не впервые утверждает, что вступление Украины в Европейский Союз якобы является угрожающим для Европы. Так, 18 мая информационное агентство Венгрии MTI процитировало его слова, когда Орбан уверял, что украинцам "нужны чужие деньги".