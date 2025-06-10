"Це неприпустимо": Зеленський обурився, що угорський прем'єр використав його фото для виборів

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує війну РФ проти України у своїх політичних цілях напередодні парламентських виборів.

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Про це Зеленський сказав в інтерв’ю угорському порталу Válasz Online.

За словами президента України, політика Орбана є антиукраїнською, проте він впевнений, що ця позиція не відображає думку всього угорського суспільства.

"Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні у своїх інтересах на виборах. Це нечесно", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Орбан робить "історичну помилку", не усвідомлюючи, що така політика призведе до радикалізації угорського суспільства та зростання антиукраїнських настроїв.

"Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни. Це неправильно, що він використовує мене для своєї внутрішньої політики. Білбордів Орбана в інших країнах немає. Бо це було б неетично", — підкреслив він.

Зазначимо, раніше цього року угорська влада розмістила в країні білборди, на яких зображені президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент України Володимир Зеленський і президент Європейської народної партії Манфред Вебер. На них написано: "Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну! Голосуй "ні!ʼ

На білборді написано: "Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну! Голосуй "ні!ʼ Фото: AFP/Attila Kisbenedek

Нагадаємо, 4 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав громадян виступати проти вступу України до ЄС. Політик заявив, що Україна "висмокче кожен євро, форинт і злотий", які "витрачаються на зміцнення європейських сімей, фермерів та промисловості".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вперше стверджує, що вступ України до Європейського Союзу нібито є загрозливим для Європи. Так, 18 травня інформаційне агентство Угорщини MTI процитувало його слова, коли Орбан запевняв, що українцям "потрібні чужі гроші".