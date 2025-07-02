"Не потрібні клоуни": в Угорщині випустили антиукраїнську рекламу із Зеленським і суперником Орбана (відео)

Рекламна кампанія порівнює головного суперника Віктора Орбана на парламентських виборах 2026 року з президентом України Володимиром Зеленським. Держпропаганда стверджує, що зараз Угорщині "не потрібні клоуни".

Related video

Плакати зі слоганами "схожі як два яйця" та карикатурними зображеннями Зеленського з лідером опозиційної партії "Тиса" Петером Мадяром з'явилися в інтернеті та навіть громадських місцях. На це звернуло увагу видання 444.hu.

У YouTube угорський рекламний ролик набрав 1,1 млн переглядів.

Петер Мадяр може скласти серйозну конкуренцію Орбану на виборах

Примітно, що Мадяр може скласти серйозну конкуренцію Орбану на виборах. Замовник реклами — компанія Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, її назву можна перекласти як "Національний рух опору".

Мадяр і Зеленський схожі любов'ю до сцени і господарями, стверджується в рекламі

Автори ролика стверджують, що Мадяр і Зеленський схожі любов'ю до сцени і господарями, на прохання яких останній нібито втягує Європу у війну з Росією.

"Угорський Зеленський виступає за те, щоб Україна приєдналася до ЄС. Обидва Зеленських — хороші актори. Але це не театр, це реальність. Зараз, нам не потрібні клоуни", — кажуть автори реклами.

У соцмережі Х з'явилися меми-відповіді на нову кампанію. Їхні творці помістили фотографії президента Росії Володимира Путіна та Орбана. Це натякає на союз двох лідерів.

Реклама Зеленського та Мадяра: позиція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на атаку держпропаганди Угорщини. Речник МЗС Георгій Тихий спочатку опублікував фотографію цієї рекламної кампанії і далі наклав напис "Обережно, угорська пропаганда".

"Замість того, щоб пояснити угорському народу, як вони зіпсували економіку, уряд малює карикатури на президента України. Виглядає тупо, нудно і непереконливо", — зауважив він.

Нагадаємо, Орбан стверджував, що за результатами ініційованого ним референдуму Voks2025 угорці зупинили процес приєднання України до Євросоюзу.

Зеленський упевнений, що політика Орбана — антиукраїнська. Однак позиція прем'єра не відображає думку угорського суспільства.