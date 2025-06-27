"В Брюсселі дурять українців": Орбан заявив, що угорці зупинили вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що результати ініційованого ним референдуму Voks2025 зупинили вступ України до Європейського Союзу. За його словами, членство українців в ЄС і Північноатлантичному альянсі (НАТО) втягнуло б інших європейців у війну з Росією.

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Угорський прем'єр в ефірі Kossuth Radio заявив про отримання понад 2 мільйонів голосів на Voks2025. Також він висловив упевненість, що думки інших країн-членів щодо вступу до союзу України так само зміняться передає Telex.

"Ми розуміємо українців, ми бачимо їхню героїчну боротьбу, ми також бачимо, що їм потрібна допомога, але ми хочемо допомогти їм таким чином, щоб це не знищило нас", — сказав Орбан.

При цьому угорський прем'єр назвав українську державу "невизначеним утворенням".

"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, яка довжина її кордонів. Ця небезпека існувала раніше в країнах колишнього радянського блоку. Спочатку ці країни були прийняті до НАТО, тому що НАТО могло гарантувати ці кордони. Потім Європейський Союз прийняв інші країни-учасники", — пояснив він.

На думку Орбана, позиція Угорщини щодо вступу України стала позицією більшості в НАТО, і погляди інших країн на членство в ЄС зміняться також.

"Потім, коли прийдуть інші, коли ми рухатимемося всередину континенту, німці перейдуть на інший бік, потім австрійці, потім чехи, і нарешті прийдуть французи, які, до речі, загалом легше за інших кажуть "ні" розширенню. Тож нічого з цього не вийде. Ось чому я ще раз кажу, що лідери в Брюсселі обманюють і дурять українців, з якими слід говорити чесно та прямо, у морально неприйнятний спосіб", — сказав угорський політик.

Референдум Орбана щодо вступу України до ЄС: деталі

Загальнонаціональний референдум Voks2025 щодо вступу України до ЄС проходив в Угорщині з ініціативи прем'єр-міністра з 14 квітня до 20 червня. Тоді як угорська влада повідомляла про 2 мільйони голосів, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про ймовірну фальсифікацію результатів "опитування" Орбана щодо України. За словами Мадяра, насправді в ньому взяли участь не більше за 600 тисяч угорців.

3 червня політик написав на своїй сторінці у Facebook, що його буде "мучити совість", якщо Україна вступить до ЄС. Він заявив, що Київ "висмокче" гроші, призначені для підтримки європейських родин.

В інтерв'ю 9 червня Орбан сказав, що президент РФ Володимир Путін не нападе на НАТО, бо росіяни "заслабкі" й не можуть перемогти навіть Україну.