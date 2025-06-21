"Опитування" Орбана щодо України: в угорській опозиції заявили про провал референдуму

Результати опитування громадян Угорщини за відмову або прийняття України до Європейського Союзу можуть бути сфальсифіковані, вважають в опозиції.

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У п'ятницю, 20 червня, в Угорщині завершився загальнонаціональний референдум Voks 2025, ініційований прем'єром Віктором Орбаном, у якому жителям країни пропонували відповісти лише на одне запитання щодо можливого прийняття України до ЄС. При цьому лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр вважає, що результати опитування могли бути сфальсифіковані.

За його словами, насправді в опитуванні взяли участь не більше ніж 600 тис. осіб, хоча влада заявляла про 2 млн тих, хто проголосував.

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Національна консультація: Орбан запитає угорців, чи вони не проти вступу України до ЄС

Він зазначив, що згідно з інформацією поштової служби, лише 3-7% розісланих громадянам "бюлетенів" повернулися з різних регіонів країни. Тобто в голосуванні на паперових носіях узяли участь, максимум, 500 тисяч осіб. А відповідей онлайн було набагато менше, ніж паперових.

Петер Мядяр Фото: Péter Magyar

"Всупереч пропаганді, загальна кількість тих, хто "голосує", не перевищує 600 тисяч", — вважає політик, наголосивши, що це найнижчий результат у всій історії "національних консультацій".

Віктор Орбан заповнює бюлетень під час кампанії Voks 2025 Фото: Orbán Viktor

При цьому, як зауважив Петер Мадяр, на провокаційну рекламу і плакати кампанії, що тривала кілька місяців, було витрачено десятки мільярдів державних коштів.

Нагадаємо, у межах кампанії Voks 2025 в Угорщині розмістили агітаційні плакати з фото президента України Володимира Зеленського.

Фокус також писав, що на початку червня Віктор Орбан розмірковував, що розширення Європейського Союзу є шляхетною ідеєю, проте Україна нібито зможе висмоктати зі співдружності кожен євро, що призначався для зміцнення європейських родин, фермерів і промисловості.

До цього, у травні, Віктор Орбан заявляв, що прийняти Україну в ЄС рівноцінно тому, щоб "прийняти війну".